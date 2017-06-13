عبدالعال: موقف عبدالناصر معروف من جماعة الإخوان

وكالات:قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن موقف الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، معروف من جماعة الإخوان، حيث إنه تعرض لعدة محاولات اغتيال على أيديها.جاء ذلك تعقيبا على بيان عاجل ألقاه النائب مصطفى كمال الدين حسين حول مسلسل «الجماعة» الجزء الثاني، الذي اعتبر أن فيه تشويه

وكالات:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن موقف الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، معروف من جماعة الإخوان، حيث إنه تعرض لعدة محاولات اغتيال على أيديها.

جاء ذلك تعقيبا على بيان عاجل ألقاه النائب مصطفى كمال الدين حسين حول مسلسل «الجماعة» الجزء الثاني، الذي اعتبر أن فيه تشويها لتاريخ مصر والمؤسسة العسكرية ومجلس قيادة الثورة، حيث تساءل: «كيف يعقل أن يتم تصوير الزعيم جمال عبدالناصر على أنه يتلقى أوامر من سيد قطب؟ مطالبا بوقف عرض المسلسل فورا».

وأضاف عبدالعال: «لا نملك سوى توجيه التحية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر في قاعة المجلس».