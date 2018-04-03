عبدالعال للجبوري: مصر حاضرة دائما في الدفاع عن قضايا العراق

ياسمين فوازاستقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية العراقية بشكل عام، وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني.في مستهل اللقاء، أكد الدكتور علي عبدالعال على العلاقات التاري

ياسمين فواز

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية العراقية بشكل عام، وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور علي عبدالعال على العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات، وحرص مصر على تعزيزها، خاصة على المستوى البرلماني، سواء من خلال تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين، أو من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، أو تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية.

كما أكد أن ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة، وما يواجهانه من تحديات متماثلة يفرض المزيد من التنسيق والتشاو ر على المستويات كافة.

وأضاف أن مصر حاضرة دائماً في الدفاع عن قضايا العراق، ودعمه، سواء في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، أو من خلال زيادة فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أعرب الدكتور سليم الجبوري عن اعتزازه بهذه الزيارة، وقدم في البداية تهنئته إلى الدكتور علي عبدالعال بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية المصرية والتي مثلت عرساً ديمقراطياً شهده الجميع في أنحاء العالم.

ثم تطرق إلى دور مصر الداعم دائماً للعراق، سواء في مواجهته للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش، أو في الجانب الإنساني المتعلق باستضافة مصر للعديد من اللاجئين العراقيين وغيرهم من البلدان العربية.

ثم تطرق إلى الأوضاع السياسية الداخلية في ضوء الانتخابات التشريعية التي سوف يشهدها العراق قريباً، وأعرب عن تطلعه لأن تشكل تلك الانتخابات نقطة مفصلية مهمة في تحقيق الإصلاح السياسي في العراق.

وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور علي عبدالعال على موقف مصر الحاسم المتعلق بوحدة وسيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني، وأعرب عن تطلع مصر إلى ترجمة حالة الزخم على صعيد العلاقات الثنائية إلى خطوات ملموسة على صعيد تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.