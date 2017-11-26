عبدالعال لسفير إيطاليا: الدولة تعمل على استبيان حقيقة مقتل ريجيني

ياسمين فوازاستقبل، اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب سفراء دول كل من رومانيا وكندا وإيطاليا لدى مصر.وفي مستهل هذه اللقاءات، قدم السفراء العزاء إلى الدكتور عبدالعال في ضحايا العمل الإرهابي الجبان الذي تعرضت له شمال سيناء يوم الجمعة الماضي.في اللقاء مع السفير الروماني بال

ياسمين فواز



استقبل، اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب سفراء دول كل من رومانيا وكندا وإيطاليا لدى مصر.

وفي مستهل هذه اللقاءات، قدم السفراء العزاء إلى الدكتور عبدالعال في ضحايا العمل الإرهابي الجبان الذي تعرضت له شمال سيناء يوم الجمعة الماضي.

في اللقاء مع السفير الروماني بالقاهرة، أشاد الدكتور علي عبدالعال بالمستوى المتميز والخاص لعلاقات الصداقة بين البلدين الذين احتفلا العام الماضي بمرو 110 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي كان آخر مظاهرها انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الرومانية في بوخارست في يوليو الماضي 2017 وزيارة وزير الخارجية إلى بوخارست نهاية أغسطس الماضي 2017، والتي تم من خلالها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين.

ومن جانبه، أكد السفير الروماني على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر، خاصة على الصعيد البرلماني من خلال تبادل الخبرات في مجال التشريعات، وتكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة.

وفي اللقاء مع السفير الكندي بالقاهرة، تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات، أهمها تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب، وتطوير العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات، منها زيادة عدد رحلات الطيران المتبادلة، وتعزيز التعاون في مجال التعليم والصحة، كما استمع السفير الكندي من الدكتور عبدالعال إلى لمحة مختصرة حول النشاط التشريعي للبرلمان المصري خلال الفترة الماضية وكذلك القادمة.

وفي اللقاء مع السفير الإيطالي بالقاهرة، أكد الدكتور عبدالعال على العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيزها في جميع المجالات، خاصة في ضوء العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، حتى على مستوى العادات والتقاليد، كما أكد على حرص كل مؤسسات الدولة المصرية في استبيان الحقيقة الكاملة بشأن مقتل الشاب الإيطالي ريجيني.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي على أن قرار إيطاليا بعودة العلاقات بين البلدين على مستوى السفير جاء حرصا على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، مؤكدًا على ثقته التامة في القضاء المصري وكافة المؤسسات الأخرى فيما يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالي.