عبدالعال عن ترشيح نواب في التشكيل الحكومي الجديد: «ملناش دعوة»

ياسمين فوازرفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلب أحد النواب بترشيح برلمانيين في التشكيل الجديد للحكومة، قائلا: "المجلس ليس له علاقة بتشكيل الحكومة". جاء ذلك ردا على النائب محمد الحسينى الذى طالب بترشيح نواب من البرلمان للمشاركة فى الحكومة الجديدة.وأشار الحسينى، خلال الجلسة العا

ياسمين فواز

رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلب أحد النواب بترشيح برلمانيين في التشكيل الجديد للحكومة، قائلا: “المجلس ليس له علاقة بتشكيل الحكومة”.

جاء ذلك ردا على النائب محمد الحسينى الذى طالب بترشيح نواب من البرلمان للمشاركة فى الحكومة الجديدة.

وأشار الحسينى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أهمية اختيار نواب ليكونوا ضمن تشكيل الحكومة الحالية قائلا: “لدينا نواب لديهم القدرة على المشاركة فى الحكومة الجديدة”، فعقب رئيس مجلس النواب على حديثه: “ملناش دعوة بتشكيل الحكومة خلينا هنا فى مجلس النواب”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الماضى، قد كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الحكومة الجديدة، وذلك عقب أن قدم شريف إسماعيل استقالة الحكومة الثلاثاء الماضى.