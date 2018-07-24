عبدالعال: برنامج الحكومة قومي ولا يختص بمحافظة بعينها

ياسمين فوازأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن برنامج الحكومة، قومي على مستوى الجمهورية، وليس قاصرا على محافظة بمفردها قائلا: "برنامج الحكومة قومي.. وأنا عارف أن النواب عندهم مشاكل كثيرة في المحافظات وأنا منهم فىي أسوان".جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على برن

ياسمين فواز

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن برنامج الحكومة، قومي على مستوى الجمهورية، وليس قاصرا على محافظة بمفردها قائلا: “برنامج الحكومة قومي.. وأنا عارف أن النواب عندهم مشاكل كثيرة في المحافظات وأنا منهم فىي أسوان”.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة، مؤكدًا أن البرنامج يتم وضعه برؤية قومية على مستوى الجمهورية، ولا يخص محافظة دون أخرى.

يأتى ذلك في الوقت الذى جدد رئيس مجلس النواب على عبد العال التأكيد أن تصويت البرلمان على حكومة مصطفى مدبولي سيكون على برنامجها المقدم أمام البرلمان وليس على تشكيلها وذلك استنادا إلى المادة 145 من الدستور، مشددا على أن جميع القرارت الصادرة عن الحكومة قبل منحها الثقة صحيحة.