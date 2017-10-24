عبدالعال: الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسدها

ياسمين فوازقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسدها، رافضاً الترويج للأفكار الدينية داخلها.جاء ذلك ردًا على انتقاد النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ونائب دائرة المرج، بأن قانون الهيئات الشبابية فى بعض مواده، ينص على عدم ممارسة السياسة د

ياسمين فواز

قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسدها، رافضاً الترويج للأفكار الدينية داخلها.

جاء ذلك ردًا على انتقاد النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ونائب دائرة المرج، بأن قانون الهيئات الشبابية فى بعض مواده، ينص على عدم ممارسة السياسة داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب، مؤكدًا أن الجهاز الإدارى للدولة لا يعتد بالشباب.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن العمل السياسي ممنوع بقوة الدستور فى مراكز الشباب، وهناك 104 أحزاب فى مصر، هى المعنية بصناعة شباب السياسيين.

من جهته، قال النائب أيمن أبو العلا، خلال الجلسة العامة المنعقدة -اليوم الثلاثاء- لمناقشة قانون الهيئات الشبابية، إنه لابد من النص على عدم التمييز لشباب الألتراس في القانون، لأن هناك خوف من المتطرفين والالتراس فقد يتجمعون ويدعون للتمييز.

وتابع النائب مجدي مرشد: “السياسية ليست تطرف ولا يجب التعامل معها بمنطق الحذر”، وهنا رد عبد العال قائلاً: “هناك فرق بين السياسة والتربية الوطنية”.