«عبدالعاطى»: تحويل 3.7 مليون فدان لمنظومة الري الحديث خلال 3 سنوات

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وذلك في…

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية ، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأضاف “عبد العاطى” أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه المائي بوسط الدلتا والإدارة العامة لري المنوفية بمركز الباجور بمحافظة المنوفية عن تأهيل المساقى ونشر فكر التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث .

كما حضر الندوة المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعه مشروعات الري الحديث ، والمهندس علاء سعود رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية ، والمهندس محمد التركاوي وكيل وزاره الزراعة بالمنوفية ، والمهندس السيد عبد العال رئيس مدينة الباجور نائباً عن محافظ المنوفية ، و فوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية ، والمهندس محمد بكر مدير عام التوجيه المائى بوسط الدلتا ، والمهندسة داليا الجزار مدير عام ري المنوفية ، والمهندس محمد الشاذلي مدير البنك الزراعى .

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والرى الرامية للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها ، وفي ضوء توجيهات “عبد العاطي” بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة والبنك الزراعى بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث .

وخلال الندوة .. قام ممثلو وزارتي الري والزراعة بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر ، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف إلى حسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين .

كما تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة ، وقامت الادارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الرى والزراعة ، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

وإختتمت فعاليات الندوة بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.