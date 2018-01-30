عبدالشافي يعدد مكاسب الأهلي من فترة الانتقالات الشتوية

على المصرىقال عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة بالأهلي، إن النادي استطاع تحقيق التوازن الفني والمالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق عدة محاور رئيسية بدأت بالتجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي مثل شريف إكرامي وصبري رحيل وحسام عاشور ووليد سليمان وباسم علي ومح

على المصرى

قال عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة بالأهلي، إن النادي استطاع تحقيق التوازن الفني والمالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق عدة محاور رئيسية بدأت بالتجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي مثل شريف إكرامي وصبري رحيل وحسام عاشور ووليد سليمان وباسم علي ومحمد هاني وجارٍ حسم موقف عبدالله السعيد وأحمد فتحي.

وكشف أن المحور الثاني الذي تعاملت معه لجنة الكرة، رغم ضيق الوقت هو توفير إحتياجات الفريق الفنية بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، حيث تم تدعيم كل خطوط الفريق بدايًة بالتعاقد مع علي لطفي حارس مرمى إنبي، ومحمود الجزار مدافع كهرباء الإسماعيلية وهو لاعب صغير السن، ومحمد شريف لاعب وسط دجلة، وصلاح محسن مهاجم نادي إنبي وأحد أبرز المواهب المصرية في الوقت الحالي وعمره لم يتجاوز الـ 20 عامًا بالإضافة إلى كوكبة من اللاعبين الحاليين الذين يضمهم الفريق وجميعهم على درجة عالية من الكفاءة, وبالتالي تم دعم الفريق والحفاظ على مسيرته بعناصر شابة متميزة.

واختتم بأن المحور الثالث هو إستثمار بعض اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية نظرًا للكثافة العددية في مراكزهم, وذلك بإعارتهم إلى الدوري السعودي وهو من الدوريات القوية بالإضافة إلى تحقيق عائد مالي كبير للنادي من وراء هذه الإعارات.

وأعلن الأهلى إعارة كلًا من صالح جمعة للفيصلي السعودي وعمرو بركات للشباب السعودي وحسين السيد للإتفاق السعودي، لمدة عام ونصف مقابل 2.5 مليون دولار للأهلي نظير إعارة الثلاثي، وقام الثلاثى بتمديد عقدهم مع النادي لمدة موسمين قبل التوقيع على عقود الإعارة، لينضما لقائمة المعارين من الأهلى للسعودية، حيث سبقهم الثلاثي عماد متعب للتعاون، وأحمد الشيخ للاتفاق، ومؤمن زكريا للأهلي.