عبدالشافي يشارك في توديع الأهلي السعودي لأبطال آسيا

على المصرى ودع أهلى جدة السعودى، الذى يضم الدولى المصرى محمد عبدالشافى، دور الثمانية من دورى أبطال آسيا، عقب خسارته لمباراة الإياب، أمام بيروزي الإيرانى، بثلاثة اهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "محمد بن زايد" بأبو ظبى الإماراتية.ولم يستفد الأهلى من التعادل الإي

على المصرى

ودع أهلى جدة السعودى، الذى يضم الدولى المصرى محمد عبدالشافى، دور الثمانية من دورى أبطال آسيا، عقب خسارته لمباراة الإياب، أمام بيروزي الإيرانى، بثلاثة اهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “محمد بن زايد” بأبو ظبى الإماراتية.

ولم يستفد الأهلى من التعادل الإيجابى الذى حققه فى لقاء الذهاب، بهدفين لكل فريق، والطرد الذى تعرض له اللاعب كمال الدين كاميابيناي، فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء، وخوض الضيوف أغلب فترات اللقاء فى ظل نقص عددى، ليودع البطولة بنتيجة إجمالية 5-3 للفريق الإيرانى.

وتقدم بيروزي بهدف مبكر للغاية، أحرزه علی علیپور، فى الدقيقة الخامسة من إنطلاقة اللقاء، قبل أن يتعادل صالح العمرى للأهلى فى الدقيقة 52، وشهد اللقاء عقب هدف التعادل حرص كبير من الفريقين، الا أن قام حكم اللقاء الصينى ما نينج، بطرد المدافع السعودى معتز هوساوي.

وأجهز الفريق الإيرانى على مضيفه فى الدقائق العشر الأخيرة من عمر الوقت الأصلى للقاء، بعدما منح الحكم الصينى، الفريق الإيرانى ضربتين جزاء، 3 ترجمها جودوين منشا بالهدف الثانى فى الدقيقة 83، ومهدي طارمي فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للقاء.

وقدم عبد الشافى أداء متوسط خلال أحداث اللقاء، وحصل على كارت أصفر فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وبتلك النتيجة يصعد بيروزي الإيرانى للدور قبل النهائى من التشامبيونزليج الآسيوى، لملاقاة الهلال السعودى الذى أقصى العين الإماراتى من ربع النهائى، بالتغلب عليه بثلاثة اهداف نظيفيه بمجموع اللقاءين.