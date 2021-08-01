«عبدالسلام» و«عامر» و«سلطان» و«الضبع» و«نبيه» يتنافسون على رئاسة «مصر المقاصة»

اشتعلت المنافسة رسميًا فى انتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزي، عقب غلق باب الترشح بنهاية يوم الخميس الماضي، لتبدأ لجنة الانتخابات فى فحص أوراق المرشحين.

وعلى منصب الرئيس، تقدم رسميًا كل من علاء عامر، رئيس الشركة الحالي، ومحمد عبدالسلام، الرئيس السابق، ووليد سلطان، رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، وأشرف الضبع، المحامى والخبير القانوني، وشريف نبيه، رئيس شركة «Benya « المتخصصة فى الحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

«فتح الله» ورفيق مطر وعصام عبدالحفيظ و«هدى مبروك» وعزة دراج فى سباق «السمسرة»

وشهدت فئة السمسرة، منافسة شرسة، إذ تقدم عدد كبير من المتسابقين، أبرزهم محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر، ومحمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية وعصام عبدالحفيظ، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية ومحمد عبدالهادي، العضو المنتدب لشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، ومعتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية.

وضمت قائمة المرشحين للسمسرة كلا من أحمد سيد، العضو المنتدب فى شركة فيصل الإسلامى لتداول الأوراق المالية، وأحمد العروسي، رئيس شركة رؤية للسمسرة، وفارس محمد، رئيس شركة إيجى تريند لتداول الأوراق المالية، ورفيق مطر، رئيس شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، وهدى مبروك، العضو المنتدب لشركة إيجيبت استكس لتداول الأوراق المالية، وعزة دراج، العضو المنتدب لشركة فرست لتداول الأوراق المالية.

أحمد سعد ولميس نجم وشاهيناز فوده وخالد سرى صيام لذوى الخبرة

وعلى مقاعد ذوى الخبرة، ضمت القائمة أسماء عدة أبرزها أحمد سعد، عضو مجلس الإدارة الحالي، وشاهيناز فوده، العضو المنتدب لشركة فيرست كابيتال للاستشارات المالية، وخالد سرى صيام، رئيس البورصة الأسبق، ولميس نجم، عضو مجلس الإدارة الحالى ومستشار محافظ البنك المركزي، وأسامة مراد، رئيس شركة «إم باور إنفستمنت» للاستشارات المالية، وعلا المندوه، خبير سوق المال.

وضمت قائمة ذوى الخبرة، الذين يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، كلا من مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة المعدنية السابق، وياسر راشد، رئيس شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، وخالد حسن راشد، رئيس شركة صميم كابيتال، وشيرين أحمد، خبير سوق المال ومسئول سابق فى شركة أكيومن.

محمد على وأحمد إكرام ووائل وجيه وهشام منصور لـ«أمناء الحفظ»

وعلى مقاعد أمناء الحفظ، يتنافس كل من محمد علي، رئيس قطاع الخزانة المصرفية فى بنك القاهرة، وأحمد إكرام، مدير عام بنك المصرى الخليجي، ووائل وجيه، العضو المنتدب لشركة إتش سى للأوراق المالية وللاستثمار، وهشام منصور، رئيس شركة ميجا إنفستمنت، هيثم محروس، عضو مجلس إدارة شركة بلتون لأمناء الحفظ.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت منذ أيام على مقترح الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة، بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 (رئيس وأعضاء) على أن يكون أغلبيتهم من ذوى الخبرة ، فيما سيتم توزيع المقاعد الخمسة الباقية بواقع مقعدين لمرشحى شركات السمسرة ومقعدين لمرشحى أمناء الحفظ، ومقعد لممثل البورصة المصرية.

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021، فإن ضوابط تشكيل مجلس الإدارة تتضمن قيام الشركة بإعداد 4 قوائم للمرشحين، وهى قائمة مرشحى رئاسة الشركة، وقائمة مرشحى ممثلى مجموعات الأعضاء المساهمين (السمسرة وأمناء الحفظ) وقائمة مرشحين ذوى خبرة لهم حق تولى منصب العضو المنتدب، وقائمة من ذوى الخبرة الذين لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.