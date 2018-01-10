عبدالرحمن الشرقاوي.. صاحب النص الذي رفضه الأزهر

سلوى عثمان أتعرف ما معنى الكلمة؟ .. مفتاح الجنة في كلمة .. دخول النار بكلمة.. وقضاء الله هو كلمة.. الكلمة لو تعرف حرمة.. زاد مزخور.. الكلمة نور.. وبعض الكلمات قبور.. هذه الكلمات واحدة من أشهر المونولوجات فى تاريخ المسرح المصري، وأيضًا الكلمات التى وضعت بإحدى المسرحيات صاحبة أشهر حوادث المنع من قب

سلوى عثمان



أتعرف ما معنى الكلمة؟ .. مفتاح الجنة في كلمة .. دخول النار بكلمة.. وقضاء الله هو كلمة.. الكلمة لو تعرف حرمة.. زاد مزخور.. الكلمة نور.. وبعض الكلمات قبور.. هذه الكلمات واحدة من أشهر المونولوجات فى تاريخ المسرح المصري، وأيضًا الكلمات التى وضعت بإحدى المسرحيات صاحبة أشهر حوادث المنع من قبل الأزهر الشريف طوال سنوات ولأكثر من مرة.

“ثأر الله”.. اسم المسرحية التى قام بإعدادها المخرج المسرحي الراحل كرم مطاوع عام 1972، من خلال دمجه للمسرحيتين الشعريتين “الحسين ثائرًا والحسين شهيدًا”، تأليف المبدع الراحل عبدالرحمن الشرقاوي، والتى كتبها قبل نهاية الستينات.

ويعتبر عبدالرحمن الشرقاوي بهذه المسرحية واحدًا من أشهر المؤلفين المسرحيين الذين واجهت مسرحيته رفضًا من الأزهر الشريف لعرضها على خشبة المسرح؛ فبعد انتهاء كرم مطاوع من بروفات المسرحية، وبعد موافقة الرقابة على النص، رفض الأزهر عرض المسرحية لتجسيدها الحسين والسيدة زينب والصحابة على خشبة المسرح، ورغم محاولات مطاوع لأن يستخدم حيلة “الراوى” (كأن يقول الممثل: وقال فلان كذا) إلا أن التعنت استمر.

وعاد المخرج المسرحي جلال الشرقاوي للمحاولة مرة أخرى بعد وفاة الشرقاوي ومطاوع فى عام 2000، ولكن عند تقديمه طلبًا للشيخ محمد سيد الطنطاوى، شيخ الأزهر الأسبق، رفض مجمع البحوث الإسلامية تقديم النص باعتباره من النصوص التى يمكن أن تثير الفتنة بين السنة والشيعة، وظل تقديم هذه الشخصية حلمًا للعديد من المخرجين والممثلين، ومنهم نور الشريف وأحمد ماهر، ومن المخرجين عصام السيد وأشرف زكي.

وبعد مرور 40 عامًا على منع تقديم هذه المسرحية واختيار عبدالرحمن الشرقاوي ليكون شخصية الدورة الـ49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، هل يمكن أن تكون هذه المسرحية من ضمن الأعمال التى تقدم للمصريين على خشبة المسرح، وهل سيكون هناك فرصة لتعريف رواد المعرض بأهمية هذه المسرحية الشعرية.

يذكر أن الشرقاوي كتب العديد من المسرحيات الشهيرة التى أظهرت مدى تأثره بالسياسة والدين، وأيضًا وقوفه بجانب الفقراء، ومن أهم هذه المسرحيات “مأساة جميلة”، التى تجسد قصة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، و”الفتی مهران”، عام 1966م، وأيضًا “وطني عكا” عام 1970م، و”النسر الأحمر” عام 1976م، و”عرابي زعيم الفلاحين”، عام 1985م، وكانت مسرحياته الشهرية من التجارب الرائدة فى مجال المسرح لتطويع شعر التفعيلة باعتبارها إحدى أدوات التعبير فى مسرحياته.