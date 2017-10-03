عبدالرازق:4 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص منتصف 2018

❐ الانتهاء من ترفيق 5.5 مليون متر مربع أراضٍ حتى أغسطس ❐ طرح 6 ملايين متر على شركات المطور الصناعى خلال أيام ❐ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت ثقة المستثمرين.. وتلقينا عروضاً كبيرة ❐ «مصنعك جاهز بتراخيصك» شهدت إقبالاً كبيرًا من جانب المستثمرين ❐ لا نية لطرح رخص حديد الفترة المقبلة.. وا

❐ الانتهاء من ترفيق 5.5 مليون متر مربع أراضٍ حتى أغسطس

❐ طرح 6 ملايين متر على شركات المطور الصناعى خلال أيام

❐ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت ثقة المستثمرين.. وتلقينا عروضاً كبيرة

❐ «مصنعك جاهز بتراخيصك» شهدت إقبالاً كبيرًا من جانب المستثمرين

❐ لا نية لطرح رخص حديد الفترة المقبلة.. والشركات لديها طاقة إنتاجية تكفى الاحتياجات



عمر سالم

تخطط هيئة التنمية الصناعية لبناء وترفيق وطرح 4 مجمعات صناعية على المستثمرين بمحافظات الأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج تضم نحو 800 مصنع منتصف عام 2018.

كشف المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، انها كانت قد طرحت على المطورين الصناعيين المجمعات الأربعة مايو الماضى، وتقدمت 4 شركات بعروضها المالية والفنية، ورفضتها الهيئة أغسطس الماضى، نتيجة ارتفاع سعر ترفيق الأرض المقدم منها.

وأضاف، فى حوار لـ «المـال»، أن الهيئة ستقوم بنفسها بترفيق الأراضى والتى تصل مساحتها لنحو 1.2 مليون متر بداية من شهر أكتوبر المقبل، وستقوم ببناء المصانع أيضًا، متوقعاً أن يصل سعر المتر للمستثمرين لنحو 3500 جنيه جاهزًا بالتراخيص، وذلك للتسهيل عليهم، ومنعاً لارتفاع الأسعار الخاصة بالأراضى.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد طرحت كراسة شروط 4 مجمعات صناعية مايو الماضى، على مساحة 1.2 مليون متر، على أن يضم كل مجمع 200 وحدة، بإجمالى 800 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد آخر، أشار عبدالرازق إلى أن الهيئة ستتلقى العروض الخاصة بخمس شركات مطور صناعى، تتنافس على 3 مجمعات أخرى فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، تقع على 900 ألف متر مربع، بواقع 300 ألف لكل منها، وكانت قد طرحتها خلال يوليو الماضى، تضم نحو 600 وحدة صناعية، موزعة بواقع 200 وحدة فى كل محافظة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عبدالرازق أن الهيئة تقوم بترفيق الأراضى، وذلك للعمل على خفض الأسعار الخاصة بتلك الأراضى لجذب أكبر قدر من المستثمرين، لافتًا إلى قيامها خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضى بترفيق نحو 5.5 مليون متر مربع، يُمثِّل نحو 30 % من خطتها لهذا العام، والتى تستهدف ترفيق 15 مليون متر مربع بنهاية 2017 .

وقال إن الهيئة أصدرت خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يوليو 2017 نحو 1230 ترخيص مصنع، بمختلف المحافظات الجمهورية، أغلبها للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات تصل لنحو 23 مليار جنيه .

وأضاف أن محافظات الصعيد كان لها نصيب كبير من تلك المصانع، لا سيما فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنميتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد الرازق إلى أن 8 شركات عالمية ومحلية اشترت كراسة الشروط الخاصة برخص الأسمنت المطروحة حالياً، علما بأنه تم مد المهلة الخاصة بها حتى نهاية العام الجارى، على أن تتلقى العروض من الشركات المتقدمة خلال الربع الأول من 2018.

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح نحو 14 رخصة جديدة للأسمنت بمحافظات المنيا وقنا وسوهاج وأسوان والوادى الجديد والسويس ومرسى مطروح وجنوب سيناء، وجددت الدعوة للشركات الراغبة فى التقدم للحصول على بطاقة إنتاجية 2 مليون طن للخط الواحد سنوياً.

وأوضح عبدالرازق أنه من المرتقب الانتهاء من تشغيل أول خطوط الإنتاج الخاصة بالتراخيص التى تمت ترسيتها على 3 شركات منتصف عام 2019، لافتًا إلى أن الأخيرة سددت أغلب التكاليف الخاصة بالحصول على الرخص.

وكانت 3 شركات حصلت على التراخيص بنظام المزايدة بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه، وهى «شركة أسمنت المصريين بسوهاج، وشركة السويدى للأسمنت بالعين السخنة، وشركة جنوب الوادى للأسمنت ببنى سويف.

وعن إمكانية طرح رخص جديدة للحديد خلال الفترة المقبلة، قال عبدالرازق، إن الهيئة لا تخطط حالياً لطرح رخص جديدة على المستثمرين، لاسيما أن السوق لا تحتاج لذلك، كما أن الشركات تقوم بتغطية الطلب على المنتج بشكل كامل، وأن طرح رخص جديدة يتوقف على الطلب الخاص بالمنتج ومدى عجز المصنعين عن تلبية احتياجات السوق.

وقال إن الهيئة كانت قامت بطرح نحو 500 منشأة صناعية فى 3 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق بكل من السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد، وانتهى حجز كامل منطقتى السادات وبدر، وتم تسليم عقود لبعض المستثمرين، فيما لا تزال هناك وحدات شاغرة فى بورسعيد سيُعاد طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الهيئة تستهدف طرح 22 مجمعًا على مستوى الجمهورية حتى عام 2020، ولديها خطط لطرح 17.5 مليون متر أراضٍ صناعية بالمجان خلال العام الحالى 2017، ووفقًا لإستراتيجية وزارة الصناعة، فمن المتوقع طرح 60 مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2020.

وأشار إلى اهتمام، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ، بإعادة هيكلة الهيئة لتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والدولة لتكون أكثر فعالية مع المصانع وصولا إلى المعنى الصحيح للتنمية الصناعية,

وأوضح أن هيكلة الهيئة ستتم على محورين، أحدهما جغرافى يهتم بإدارة وحل مشاكل جميع المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة المدن، والآخر فئوى بالتعامل مع كل صناعة على حدة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والاتحادات.

ولفت إلى الاستعداد لطرح نحو 6 ملايين متر مربع خلال الشهر الحالى وأكتوبر المقبل، سيتم طرح 4 ملايين منها فى مدينة العاشر من رمضان على شركات المطور الصناعى، و2 مليون متر مربع فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأشار عبد الرازق إلى أن الأراضى سيُجرى ترفيقها عبر شركات المطور الصناعى، ومقرر أن ينتهى المطورون من ترفيق الأرض خلال عام، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى، والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.

أما بالنسبة للموافقات على إجراء التوسعات فبلغ إجمالى عددها 487 لمصانع بمختلف المحافظات والتخصصات، باستثمارات بلغت 21.5 مليار جنيه، وقيمة إنتاج بلغت 75.7 مليار جنيه، وتستوعب عمالة عددها 26.9 ألف عامل، وبلغت حصة محافظات الصعيد منها نحو 30 مصنعا، وفقًا لرئيس الهيئة.

وقال عبدالرازق إن تعويم الجنيه والقرارات الاقتصادية الأخيرة كان لها تأثير إيجابى على قطاع الصناعة والتى تشهد حالياً تدفقا لرأس المال، وذلك لعدة أسباب أبرزها العمل على تحديث خطوط وتوسعة المصانع، استعداداً لارتفاع الطلب والاستفادة من الآثار الايجابية لزيادة الصادرات، كما أن هناك تحسنًا بالصادرات وانخفاض الوارادات، يشجع على جذب الاستثمار والتصنيع المحلى.

وأشار عبدالرازق إلى أن الهيئة بدأت فى سحب مصانع من مشروع الألف مصنع خلال الفترة الماضية من المستثمرين غير الجادين والذين لم يبدأوا فى تنفيذ استثماراتهم طبقاً للجدول الزمنى المحدد، وأن هناك نية للتعامل بحزم مع أى مخالف لاسيما أنه تم منح مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع.

وأكد أن الهيئة تمتلك طلبات من مستثمرين أجانب للاسثتمار بمصر، لاسيما بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تجتهد الحكومة فى تحقيقها خلال الفترة الحالية، وتصادف قبولاً وترحيبًا ملحوظين من جانب المستثمرين الأجانب، كما ان هناك رضا كبيرًا من الشركات العالمية وثناء على الخطوات الاقتصادية التى تتم حالياً، وأبرزها تحرير سعر الصرف وتبسيط الإجراءات الصناعية من خلال القانون الجديد.

وأضاف عبدالرازق أن مبادرة «مصنعك جاهز بتراخيصه» شهدت إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين، إذ يوفر النظام الوقت والجهد على المستثمر، لأنه يتسلم الوحدة الإنتاجية مرخصة ومستوفاة كامل الإجراءات والاشتراطات، فضلا عن إتاحة عدة أنظمة ميسرة للتمويل منها مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن قانون التراخيص الصناعية سيحقق توازنا بين الاشتراطات والإجراءات الحكومية الضرورية للترخيص للمنشأة الصناعية، ومنها الاشتراطات البيئية والصحية والأمن والسلامة، وييسر على الصناع ويبسط خطواتهم لبدء النشاط أو استكماله، فتم اختصار فترة إصدار الترخيص من نحو 635 يومًا إلى 7 أيام للصناعات العادية (قليلة المخاطر) وشهر للصناعات عالية المخاطر، وتقليص الجهات المتعامل معها من 11 جهة إلى جهة وحيدة، وهى هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد الإجراءات الداخلية من 154 إلى 19 إجراء فقط، بالإضافة إلى ميكنتها جميعاً.