عبدالرازق يقود تدريبات سموحة عقب توليه المسئولية خلفًا ليوسف

على المصرى يقود الدكتور ميمى عبدالرازق المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، مران الفريق اليوم الاثنين، والذى سيقام على ملعب النادى بالإسكندرية، استعدادًا للقاء طلائع الجيش، الذى سيقام يوم الجمعة المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع والعشرين من الدورى ال

على المصرى



يقود الدكتور ميمى عبدالرازق المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، مران الفريق اليوم الاثنين، والذى سيقام على ملعب النادى بالإسكندرية، استعدادًا للقاء طلائع الجيش، الذى سيقام يوم الجمعة المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز.

وقرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندي محمد فرج عامر، إسناد القيادة الفنية للفريق السكندرى لعبد الرازق، حتى نهاية الموسم الحالى، ومنحه الحرية في اختيار الجهاز الفني المعاون، على أن يقود المران اليوم الاثنين.

وكان طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، قد اعتذر عن الاستمرار في مهمتة، عقب الهزيمة من الزمالك أول أمس السبت، بهف نظيف، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والعشرين من الدورى، واحترم مجلس إدارة النادي قراره، وقدم له الشكر علي كل ما قدمه من مجهودات فنية.

