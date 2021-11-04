سيـــاســة

«عبدالرازق» يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي اليوم

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الخميس، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له. وأعرب المستشار "عبدالرازق" عن ترحيبه بتلك الزيارة التي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين برلماني البلدين الصديقين ، مشيراً إلي تطلعه إلي تحقيق…

ياسمين فواز 2:03 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 2:03 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

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استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الخميس، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له.


وأعرب المستشار “عبدالرازق” عن ترحيبه بتلك الزيارة التي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين برلماني البلدين الصديقين ، مشيراً إلي تطلعه إلي تحقيق مزيد من الخطوات التي تعزز العلاقات الثنائية بين مصر وأشقائها في أفريقيا على مختلف الاصعدة و المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية.

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من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الزيمبابوي عن تقديره الشديد لمصر قيادة وشعبا مشيدا بحسن الاستقبال الذي قوبل به في مصر مؤكداً أهمية التعاون مع البرلمان المصري لتنسيق الرؤى المشتركة لمختلف القضايا في المحافل الدولية.


وفي نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع مجلس الشيوخ لرئيس البرلمان الزيمبابوي تكريما له والذي قدم بدوره هدية تذكارية للمستشار “عبدالرازق” تقديراً له.

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حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ و المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس والسفير عمرو عبدالوارث ممثل وزارة الخارجية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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