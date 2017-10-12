عبدالرازق : شركات نمساوية تبدى رغبتها فى الاستثمار بمصر

الإعلان عن النسخة النهائية من خريطة الاستثمار الصناعي نهاية الشهر عمر سالم:استقبل المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية أمس، وفد سفارة النمسا بالقاهرة برئاسة مارتن فولر الملحق التجاري النمساوي وذلك لبحث سبل التعاون بين الهيئة والسفارة للترويج للفرص الاستثمارية في

الإعلان عن النسخة النهائية من خريطة الاستثمار الصناعي نهاية الشهر

عمر سالم:

استقبل المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية أمس، وفد سفارة النمسا بالقاهرة برئاسة مارتن فولر الملحق التجاري النمساوي وذلك لبحث سبل التعاون بين الهيئة والسفارة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر لدى الشركات الصناعية النمساوية، وعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وقال “عبدالرازق” إن الاجتماع جاء بناء على طلب الجانب النمساوي التعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر لعرضها على كبرى الشركات النمساوية, والتي نقل الملحق التجاري النمساوي رغبتها في الاستثمار في مصر, في ظل المناخ الاستثماري الجديد الذي تعيشه مصر حاليا بعد حزمة القرارات والإصلاحات التشريعية التي تم إقرارها مؤخرا.

وأوضح أن الهيئة أعدت قائمة بالصناعات الإستراتيجية المستهدفة ذات الجدوى العالية لطرحها على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم إطلاق المرحلة الأولى من خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية بمصر أونلاين على المستثمرين، و متوفر بها معلومات مفصلة عن جميع المناطق الصناعية في محافظات الجمهورية والفرص الاستثمارية المتاحة، طبقا للميزة النسبية بكل منطقة والمرافق المتاحة والطرق والموارد الطبيعية والبشرية وغيرها من المعلومات التي تغطي جميع تطلعات المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري .

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن النسخة النهائية من الخريطة نهاية الشهر الجاري على المجتمع الصناعي المحلي والأجنبي، و ستتيح أكثر من أربعة آلاف فرصة صناعية مبلورة وجاهزة أمام المستثمر الصناعي .

وخلال المناقشات استعرض رئيس الهيئة المزايا التنافسية للاستثمار في مصر، من توافر الطاقة والأيدي العاملة, وكذلك الأراضي الصناعية المرفقة، وقامت الهيئة بطرح 16.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح 60 مليون م2 أراض حتى عام 2020 … وكذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد الذي قلل فترة استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما إلى أسبوع للصناعات منخفظة المخاطر، والتي تمثل غالبية الأنشطة الصناعية , وشهر للصناعات مرتفعة المخاطر.. وذلك من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال هيئة التنمية الصناعية فقط.

