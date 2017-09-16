عبدالحفيظ يطالب الكاف بمراقبة حكام القارة الإفريقية

علي المصرى أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أنه كان يتمنى تحقيق الفوز خلال مباراة الفريق اليوم أمام الترجي التونسي، التى انتهت بالتعادل الإيجابى، بهدفين لكل فريق، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن فريقه مازال قادرًا على التعويض في مباراة العودة.وأضاف عبدالحفيظ

علي المصرى

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أنه كان يتمنى تحقيق الفوز خلال مباراة الفريق اليوم أمام الترجي التونسي، التى انتهت بالتعادل الإيجابى، بهدفين لكل فريق، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن فريقه مازال قادرًا على التعويض في مباراة العودة.

وأضاف عبدالحفيظ، أن الأهلي يملك تاريخًا جيدًا في تونس، خاصة أمام الترجي والصفاقسي، والفريق الحالي لديه فرصة كبيرة للتعويض في مباراة السبت المقبل.

وطالب مدير الكرة بالأهلي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بفرض رقابة تحكيمية على المباريات التي تجمع أندية كبرى مثل الأهلي والترجي.

واختتم مدير الكرة بالقلعة الحمراء، تصريحاته، إلى أن الكاف عليه تدقيق الاختيار في من يدير المباريات الكبيرة في دوري أبطال إفريقيا، وتعجب عبد الحفيظ من حالات التسلل “الغريبة” التي احتسبت في المباراة، وكان أبرزها على وليد أزارو قبل نهاية المباراة بدقائق.