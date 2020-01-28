رياضة

«عبدالحفيظ» يجتمع مع «فايلر» و«عدلي» لترتيب رحلة السودان

يحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة الإفريقية
إسلام مصطفى 10:30 ص, الثلاثاء, 28 يناير 20 10:30 ص, الثلاثاء, 28 يناير 20

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يعقد سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق ، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق؛ من أجل ترتيب جميع الأمور المتعلقة بسفر الفريق إلى السودان، في الرابعة عصر الخميس المقبل؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري إبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة فقط ؛ من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة الإفريقية، بينما يحتاج الهلال السوداني إلى تحقيق فوزًا في ملعبه على القلعة الحمراء؛ من أجل الصعود على حسابه رفقة النجم الساحلي، الذي ضمن التأهل بشكل كبير ، خاصًة و أن الجولة الأخيرة ستقام على ملعبه في تونس ، ضد بلاتينيوم الزيمبابوي “متذيل ترتيب المجموعة”.

و من المقرر أن تشهد الجلسة بين سيد عبد الحفيظ وفايلر وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الاطمئنان على ترتيبات السفر وبرنامج تدريب الفريق في السودان ومناقشة كافة التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق هناك.

الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بعد انتصاره على النجم الساحلي بالأمس ، بهدف نظيف، ويأتي من خلفه الفريق التونسي برصيد 9 نقاط ، وفي المركز الثالث الهلال السوداني بنفس الرصيد ، بينما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.

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بقلم إسلام مصطفى

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