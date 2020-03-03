عبدالحفيظ : مواجهة الذهاب انتهت.. ونلعب أمام صن داونز من أجل التأهل

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز، يوم السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «مباراة الذهاب صفحة وانتهت في حسابات الجهاز الفني واللاعبين، نخوض مباراة العودة ، كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز، ونرغب خلالها في حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة».

وأضاف: «صن داونز من أفضل فرق القارة الإفريقية بعد المردود الذي قدمه على الصعيد القاري، والذي انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسا قويا، وليس فريقًا سهلًا على الإطلاق».

وأشار مدير الكرة، إلى أن مواجهة الأهلي وصن داونز، يوم السبت المقبل، ستكون صعبة على الفريقين، ونتيجة مباراة الذهاب خارج حسابات الأهلي، مُشددًا على أن الفريق في حالة من التركيز الشديد، والكل جاهز لهذه المواجهة.