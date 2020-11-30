عبدالباري رئيسا للأكاديمية البحرية فرع بورسعيد

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قرارا بتعيين الدكتور عبدالمنعم عبد الباري رئيسا لفرع الأكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا ببورسعيد، خلفا للدكتوره أمل عصفور التى فازت مؤخرا بعضوية مجلس الشيوخ.

وقدم محافظ بورسعيد أسمى معانى التهنئة لرئيس فرع الأكاديمية البحرية الجديد، مؤكدا التعاون الدائم بين المحافظة والاكاديمية البحرية فى عدد من المجالات، متمنيا له استكمال مسيرة النجاح والتقدم وتحقيق أفضل مستوى للأكاديمية تحت رايته.

ومن جانبه، هنأ رئيس فرع الأكاديمية البحرية ببورسعيد اللواء عادل الغضبان، لحصوله على جائزة أفضل محافظ على مستوى الوطن العربى، مؤكدا أن الجميع يفخر بالإنجازات التى تحققت فى محافظة بورسعيد ومسيرة العطاء والتنمية والتى كانت ثمار الجهد المتواصل للمحافظ وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة