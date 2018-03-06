عباس يهاجم مرتضي منصور عقب تفاهماته مع وزير الرياضة

علي المصري

أصدر المكتب الاعلامى لممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بيانا صحفيا يتضمن التفاصيل الكاملة للقاء المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، وأتفقا على رفع الحجز عن الأرصدة، مقابل جدولة مديونياته، خلال الساعات المقبلة.





وقال البيان إن ممدوح عباس تلقى دعوة من وزير الشباب لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بنادى الزمالك والحجز على الحسابات البنكية الخاصة به، وشارك فى الاجتماع الفريق القانونى، ويضم الدكتور كمال شعيب وياسر محمد، باﻹضافة لللواء إسماعيل الفار رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الشؤون المالية للنادى.





وأضاف البيان أن وزير الشباب أبلغه أنه مكلف رسميا من قبل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بحل أزمة مديونيات نادى الزمالك فى ضوء التطورات الأخيرة، حيث طلب وزير الشباب من ممدوح عباس تقديم حسن النية والتجاوب لحل الأزمة.





وأوضح البيان الصحفى أن عباس قبل وساطة عبدالعزيز، ووافق على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك والمقدرة بـ 2 مليون جنيه و226 ألف دولار، وشدد عباس على أن قرار رفع الحجز عن أرصدة نادى الزمالك جاء من أجل مصلحة القلعة البيضاء وحفاظا على استقرارها واستمرار المسيرة الكروية للنادى خاصة مع الإدارة السيئة للنادى حاليا.





واوضح ممدوح عباس أن الاتفاق على رفع الحجز على أرصدة نادى الزمالك جاء فى حضور كامل اللجنة المشكلة لإدارة الشؤون المالية بالنادى حاليا، مضيفا أن قرار رفع الحجز ليس له علاقة نهائيا بشأن التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة عن مخالفات النادى المالية والإدارية والتى جرى بشأنها قرار إغلاق خزينة النادى قبل أيام.





وتطرق البيان لمرتضي منصور، وهاجمه بقوة، قائلا: “أن المرحلة التى وصل إليها نادى الزمالك حاليا تثبت أن الإدارة الحالية للنادى كانت على خطأ، بينما كان موقفنا القانونى على حق، وهو ما تأكد فى لقاء وزير الشباب الذى طالبنا فيه بتقديم حسن النية لأجل مصلحة النادى بعدما تبين بالوقائع والمستندات والأحكام القضائية خطأ الإدارة الحالية”.





واختتم ممدوح عباس بيانه بأنه سيظل دوما فى خدمة القلعة البيضاء وجمهور نادى الزمالك العظيم، وسيقف بالمرصاد لأي محاولات لارتكاب مخالفات مالية وإدارية باسم النادى زورا وبهتانا، وسيتخذ من الإجراءات القانونية ما يحمى تاريخ الزمالك من اية عمليات استغلال، خاصة أن نادى الزمالك ليس ملكا لشخص بعينه ولكنه ملك لملايين من عشاق “التيشيرت الأبيض

