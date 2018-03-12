عباس: مبادرة المركزي رفعت محفظة التمويل العقارى إلى 12 مليار جنيه

رضوى عبد الرازق ومحمود زكى:قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى استطاعت نشر آلية التمويل العقارى والوصول بحجم المحفظة من 30 مليون إلى 12 مليار جنيه خلال عامين ونصف.وأضاف خلال مؤتمر سيتى سكيب مصر، أن المبادرة لبت احتياجات شريحة كبيرة من

رضوى عبد الرازق ومحمود زكى:

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى استطاعت نشر آلية التمويل العقارى والوصول بحجم المحفظة من 30 مليون إلى 12 مليار جنيه خلال عامين ونصف.

وأضاف خلال مؤتمر سيتى سكيب مصر، أن المبادرة لبت احتياجات شريحة كبيرة من محدودى ومتوسطى الدخل الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، كما تم تعريف العملاء بآلية التمويل العقارى والتى اقترصت معلومات أغلبها عن ارتفاع الفائدة بها.

وأوضح أن الوزارة دخلت فى مشروعات الإسكان الاجتماعى لتبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء، والتى لا تسطتيع شركات الاستثمار العقارى توفير متطلباتها فى ظل التحديات الاقتصادية، وحاجة تلك الشريحة إلى الدعم.