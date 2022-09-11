عباس فايد: 25% نموا في ميزانية بنك أبو ظبي الأول بنهاية يونيو 2022

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول إنه منذ 2017 يضع البنك على رأس أولوياته السوق المصرية من حيث المشاريع والتنمية.

وأضاف أن أبوظبي يعد البنك الأول في الإمارات والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن البنك اعتمد على التوسع غير النمطي من خلال الاستحواذ على بنك عودة وقد نجح في الانتهاء من الاندماج القانوني حلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح أن حجم أصول البنك بلغت 166 مليار جنيه، كما سجلت حقوق الملكية 21.5 مليار جنيه.

وتابع أن حجم الودائع نمت بنحو 23% بالإضافة إلى نمو القروض بنحو 13% إلى جانب نمو الميزانية بنحو 25% بنهاية يونيو.