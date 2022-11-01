عباس فايد: العمل بنظام موحد بين بنكي «أبو ظبي الأول» و«عوده» بدءا من 23 أكتوبر

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول مصر، إنه بدءا من يوم 23 أكتوبر تم العمل بنظام واحد، بين بنكي “أبو ظبي الأول” و”عوده” تحت مظلة واحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إنهاء الاندماج المتكامل بين بنكي أبو ظبي الأول وعوده، أن الاندماج استغرق عامين، تحت الكيان الجديد، لينتج بنك أبو ظبي الأول مصر.

وأوضح فايد أن رحلة الاندماج لم تكن سهلة داخل السوق خصوصا في القطاع المصرفي لأنه حساس بحكم العملاء، والدمج يشمل عملاء وموظفين وشركاء النجاح.

وتابع أن 3000 موظف شاركوا في الخروج بنظام جديد يعبر عن حجم بنك جديد والإنطلاق لآفاق جديدة، مؤكدا أن الاندماج لم يؤثر على ربحية بنك أبو ظبي الأول أو نشاطه.