عباس: المجتمعات العمرانية تطرح 25 ألف فدان سنويًا

المال ـ خاص طرحت هيئة المجتمعات طرحت خلال العامين الأخيرين فقط ما يوزاى %50 من إجمالى ما طرحته منذ تأسيسها عام 1979، وبلغ ما تطرحه سنويا 25 ألف فدان، وما تم تنميته فى الآونة الأخيرة 350 ألف فدان. قال المهندس…

المال ـ خاص

طرحت هيئة المجتمعات طرحت خلال العامين الأخيرين فقط ما يوزاى %50 من إجمالى ما طرحته منذ تأسيسها عام 1979، وبلغ ما تطرحه سنويا 25 ألف فدان، وما تم تنميته فى الآونة الأخيرة 350 ألف فدان.

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه يتم العمل على إطلاق أجيال جديدة من مدن المجتمعات العمرانية وإضافة توسعات لمدن القائمة التى تملك ظهيراً صحراويا، فقد تمت إضافة 20 ألف فدان لمدينة العبور، وإطلاق مدينة العبور الجديدة، وكذلك 15 ألف فدان لمدينة الشروق، كم تم اضافة 120 ألف فدان للسادس من أكتوبر لتصل مساحتها الإجمالية إلى 200 ألف فدان، وتم تقسيم المدينة إلى أكتوبر الأم وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وكذلك إضافة 32 ألف فدان إلى كرودن الشيخ زايد.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خلال المائدة المستديرة التى نظمتها «المال» على هامش احتفاليتها بمرور 15 عاماً على صدورها: أنه بالنسبة للقاهرة الجديدة فقد شهدت اضافة 15 ألف فدان فقط لكونها لاتملك ظهيراً صحراويا، وطرح بها خلال السنوات الماضية 75 ألف فدان، لافتا إلى أن المجتمعات العمرانية تعد أكبر هيئة اقتصادية فى طروحات الأراضى، فى مصر وبلغ اجمالى ما طرحته من أراضى بالمدن الجديدة 1.1 مليون فدان.