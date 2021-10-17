استثمار

«عبارة عن أمفورات ومسارج».. «السياحة» تعلن عن كشف أثري بالأقصر يعود للعصر البيزنطي

جارٍ استكمال أعمال الحفائر بالموقع
دعاء محمود 5:08 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 5:08 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة أسفل بيت “يسي”، والمعروف باسم قصر توفيق باشا اندراوس والمتاخم لمعبد الأقصر في الكشف عن عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي.

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا الكشف يأتي ضمن سلسلة من الاكتشافات التي تمت بالموقع، حيث تم الكشف من قبل على مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.

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وأضاف د. وزيري أنه جار استكمال أعمال الحفائر بالموقع.

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بقلم دعاء محمود

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