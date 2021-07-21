«عايشين ومش عايشين»... هل تدعم عودة فضل شاكر للسوق الغنائي بعد غياب

يعود الفنان اللبناني فضل شاكر للساحة الغنائية بأغنية جديدة بعنوان”عايشين ومش عايشين” ، ويطرحها في عيد الأضحى حيث حقق فضل نجومية كبيرة في فترة الألفية الجديدة بأغنيات عديدة وألبومات غنائية منها” لو على قلبي” و “مأثر فيا” و” ياغايب” وتعلق به الجمهور العربي.

وكان فضل شاكر قرر الابتعاد عن الفن والاتجاه للتدين حتى أصبح بحسب وسائل إعلام لبنانية “متطرفا” واتهم قضائيا، بتلطخ يده بدماء الجيش اللبناني، ثم عاد وقرر العودة للفن مرة أخرى بأغنيات جديدة السنين الماضية.

عايشين ومش عايشن هديتي الكم في عيد الأضحى ، غدا الساعة 9 وكل عام وانت بألف خير 🌹#عايشين_ومش_عايشين

فضل_شاكر pic.twitter.com/SfU9g6mMHb — فضل شاكر (@fadel_chaker) July 20, 2021

محمود خليل : غيابه لسنوات عن السوق أثر علي نجوميته برغم موهبته الكبيرة

يرى منظم الحفلات محمود خليل أن فضل شاكر غاب لسنوات عن الساحة الفنية ، لذلك نسيه الكثيرون وعودته مرة أخرى لن تكون بنفس المستوى والقوة التي كان يتمتع بها سابقا .

ولفت إلى أن من يستمع لفضل شاكر هو من يهوى الطرب فقط ، وذلك شيئا صعبا حاليا في ظل انتشار المهرجانات وسيطرتها .

وأشار أيضا إلى أن فضل شاكر لم يقدم أغنيات تلفت النظر منذ عودته الاعوام الماضية ، لذلك طرحه لأغنية جديدة حاليا لن تحقق الرواج الكبير لفضل شاكر لأن الجمهور لم يعد متعلقا بفنه مثل السنين الماضية مع بداية الالفية ، برغم أنه يتمتع بموهبة وصوت جميل جدا وغير موجود مثله بالوطن العربي .

عمرو الشاذلي : أغنيتي مع فضل شاكر حققت 55 مليون مشاهدة

بينما يرى الملحن عمرو الشاذلي أن فضل شاكر قدم أغنية معه بعنوان” ابقى قابلني” في 2020 وحققت نحو 55 مليون مشاهدة على يوتيوب معنى ذلك أنها حققت نجاحا كبيرا .

وأضاف أننا في عصر الأغنية المنفردة وليس الألبوم الغنائي مثل فترة الألفية الجديدة ، لذلك فضل عاد بقوة منذ سنتين للسوق الغنائي مرة أخرى .

وأكد الشاذلي أن فضل شاكر يختار بعناية أغنياته الجديدة التي يقدمها للجمهور ، لذلك عاد بقوة للساحة الفنية من جديد بعد اعتزاله الفن والغناء لسنوات .