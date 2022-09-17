«عايزه استثمر ثروتي في مصر».. تفاصيل سقوط نصابة «سوشيال ميديا» بعد انتحالها صفة أجنبية

«عندي ثروة وعايزه استثمرها» بتلك العبارة تمكنت سيدة من النصب على العديد من المواطنين، بعدما تواصلت معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمتهم بأنها أجنبية وترغب في إدخال مبالغ مالية للبلاد من أجل استثمارها، ثم تستولى منهم على أموال بعدما تنتحل صفة مندوبة شركة شحن دولية والمبالغ نظير رسوم لاستلام الثروة.

وفي تفاصيل تلك القضية حققت مباحث الأموال العامة، وتمكنت من كشف متهمة النصب التي تقيم بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وألقت القبض عليها، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

حيلة نصابة أجنبية من البساتين

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مواطن -مقيم بمحافظة سوهاج- بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل سيدة والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بزعم أن لديها مبالغ مالية ترغب في استثمارها “خلافًا للحقيقة”.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة، سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة- تمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشائها صفحات إلكترونية احتيالية، بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في إيهام المواطنين بأنها تمتلك ثروات مالية، وترغب في إرسالها لهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

متهمة النصب: أنشأت صفحات احتيالية بأسماء أجانب وهمية

وأضافت التحريات أن المتهمة تتصل بالمجني عليهم منتحله صفة مندوبة شركة شحن دولية، والمبلغ المالي المراد استثماره وصل إلى البلاد، طالبة منهم إيداع مبالغ مالية في أحد الحسابات البنكية باسمها كرسوم ثم تسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا بقصد الاستيلاء عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.