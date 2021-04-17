عايدة رياض : انتهيت من معظم مشاهدي في «اللي مالوش كبير».. ولا أعلم مصير «ورد»

قالت الفنانة عايدة رياض إنها انتهت خلال الساعات الماضية من تصوير بعض المشاهد الخارجية في مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي تقوم ببطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي في شهر رمضان، وذلك في إحدى الشقق بمنطقة 6 أكتوبر بجوار مول العرب.

ولفتت إلى أنها تقدم في المسلسل شخصية متناقضة نوعًا ما في أحاسيسها مع ابنتها، وقد أنهت تصوير نسبة كبيرة من المشاهد خلال الفترة السابقة.

وتابعت أنها حتى الآن لم تصور أي مشاهد في مسلسل «ورد» الذي سيعرض بعد شهر رمضان، وتم تأجيله فجأة رغم أنها وقعت عقد انضمامها للعمل منذ فترة.