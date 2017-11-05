عام من التعويم .. القطاع العقارى قاوم التحدي..وارتفاعات مرتقبة العام المقبل



ممدوح بدر الدين : أسعار الوحدات صعدت 40 – 50 % وستصل إلى 200 %

حسن درة: يجب إزالة العقبات وتيسير إجراءات خطابات الضمان

حسن عبد العزيز : 3000 شركة تخارجت و«التعويضات» أنقذت أخرى

أشرف عبد الحكم : التغيرات المتلاحقة فى الخامات عقدت إجراء دراسات الجدوى

بدور إبراهيم

واجه القطاع العقارى العديد من التحديات عقب تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، نتيجة لارتفاع جميع مدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، وتحملت الشركات العديد من الأعباء، خاصة للوحدات التى تم بيعها للعملاء بأسعار ما قبل التعويم، كما تأثرت شركات المقاولات بتأخر صرف قانون التعويضات، وعدم مراعاة الارتفاعات فى أسعار مواد البناء، مما أسهم فى تخارج عدد كبير منها خلال العام الجارى.

وقد وصلت الارتفاعات فى أسعار بعض الخامات إلى 300 % وتم فرض عدد من الأعباء على الشركات، منها القيمة المضافة وارتفاع الالتزامات المالية نتيجة رفع الفائدة لـ 3مرات خلال عام.

وعلى الرغم من استقرار أسعار الخامات نسبيا، يتوقع المتعاملون فى القطاع استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادات الفعلية التى طرأت على أسعار العقارات عقب تعويم الجنيه، وارتفاع الدولار وجميع مدخلات تكلفة تنفيذ الوحدات والفائدة البنكية أيضا تراوحت بين 40 إلى 50 % وذلك طوال العام الجارى، مشيرا إلى أن أسعار الخامات شهدت متغيرات كبرى منذ ارتفاع الدولار أمام الجنيه فى بداية 2016 وحتى الآن، فقد ارتفع سعر طن الحديد من 5000 جنيه إلى 13 ألفا، ووصلت الزيادات فى أسعار السيراميك إلى 300 و400 % ونفس الشيئ للدهانات والأخشاب والمستلزمات الكهربائية، فضلا عن زيادات الطاقة وارتفاع الفائدة البنكية، وتأثيرها على أقساط الأراضى الملتزمة بسدادها الشركات، ووصلت الزيادة بها إلى 20 % بالإضافة إلى تطبيق ضريبة المبيعات على المنتجات النهائية، من الفيلات والوحدات التجارية والخدمية وتقدر بـ 14 %.

وأوضح أن الزيادات الفعلية التى شهدتها أسعار العقارات خلال العام الجارى، لاتتناسب مع الزيادات الحقيقية فى أسعار مدخلات تنفيذ الوحدات، فنتيجة للظروف لم تقم الشركات برفع الأسعار بصورة كبيرة ومرة واحدة لضمان استمرارية الطلب على الشراء، وقدرة السوق على امتصاص تلك التغيرات، ومن ثم ومع استمرار زيادة التكاليف الحالية والأعباء المالية، ستشهد السوق خلال العام الجديد ارتفاعات سعرية أخرى تدفع بوصول الزيادات الكاملة على أسعار المنتجات العقارية إلى 200 % منذ التعويم.

وأضاف أن العقار يتسم بطبيعة تتمثل فى ارتفاع القيمة السعرية بصورة دورية، ولم تشهد أسعاره أى انخفاضات حتى فى أوقات التحديات الاقتصادية أو السياسية.

ولفت إلى أن الشركات الكبرى تعتمد على دراسات محسوبة لتسعير المنتجات العقارية، تتضمن مراعاة العديد من العوامل، من تكلفة البناء والالتزامات المالية والتسويق والإدارة وغيرها، ومن ثم فإن أغلب الزيادات الحالية حقيقية ولم يتم المغالاة فى التقدير، مشيرا إلى أن العملاء تحجم عن الشراء من الشركات التى تضع أسعاراً غير حقيقة ومبالغ بها للمنتج.

وأشار إلى صعوبة وضع حد للزيادات السعرية أو التدخل من قبل الدولة لأن السوق تتحرك وفقا لقواعد العرض والطلب وأى تدخل يخل بالمنظومة، لافتا إلى إمكانية تدخل الدولة فقط من خلال حماية المستهلك، عبر حماية المطور، مطالبا بمنح تيسيرات للشركات للحد من الأعباء المالية التى نتجت عن زيادة التكاليف وأسهمت فى رفع أسعار الوحدات العقارية بالزيادات الحالية، فمن الممكن اتخاذ بعض الإجراءت التحفيزية، ومنها تأجيل سداد أقساط الأراضى، والالتزامات المالية على الشركات، وهو ماتم تطبيقه أيام تعويم الجنيه فى 2003.

وقال المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات درة، إن قطاعى البناء والتشييد والاستثمار العقارى، شهدا العديد من التحديات عقب تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، وحملت الشركات أعباء مالية كبرى، خاصة للوحدات التى تم بيعها وتسويقها للعملاء بأسعار ماقبل التعويم، ويتم تنفيذها بالزيادات السعرية التى نتجت عقب التعويم، كما أن شركات المقاولات تحملت العديد من الأعباء نتيجة تغير التكاليف وتأخر صرف التعويضات لفترة طويلة.

وأشار إلى أن القطاع العقارى رغم التحديات يتسم بكونه، قادراً على امتصاص جميع المتغيرات فى ظل الطلب الحقيقى، والفعال على شراء الوحدات السكنية وعدم قدرة المعروض على تلبية المطلوب بالكامل، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات جديدة فى أسعار الوحدات.

ولفت إلى ضرورة حل مشكلات قطاع البناء والتشييد ومنها تيسير إجراءات الحصول على خطابات الضمان البنكية، والتى أصبحت تمثل أعباء مالية كبرى، على شركات المقاولات فى ظل التحديات المالية الحالية ومشكلات السيولة.

وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء، أن تغيرات أسعار المواد الخام وتكلفة تنفيذ المشروعات خلال 2016 وتعويم الجنيه أسمهت فى تحميل شركات المقاولات العديد من الأعباء المالية، وعجز شريحة عن الاستمرار فى السوق واستكمال المشروعات المسندة، لافتا إلى تخارج 3000 شركة من القطاع بسبب هذه المتغيرات.

وأضاف أن صدور قانون التعويضات لشركات المقاولات، جاء بمثابة النجدة للقطاع، وإنقاذ باقى الشركات من الإفلاس والتخارج والعمل على استمرارية العمل بالمشروعات والسوق، كما قام الاتحاد بالسعى لدى أجهزة الدولة والجهات المعنية لاتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى، لإنقاذ السوق ومنها تعديل المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والسماح بمراجعة الأسعار وصرف الفروق منذ تاريخ فتح المظاريف الفنية، وليس تقديم العروض ، كما تم تعديل بنود تتيح صرف فروق الأسعار على جميع مدخلات تنفيذ المشروعات وليس الحديد والأسمنت فقط كما فى السابق.

وشدد على أن العام الماضى والجارى حتى تاريخ بدء صرف تعويضات لشركات المقاولات، واجهت الشركات تحديات صعبة انعكست سلبيا على السوق.

وقال أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونستركشن أند ديزاين «كونستك» إن إصدار قانون تعويضات شركات المقاولات خلال العام الجارى، وبدء صرف تعويضات للشركات، سيُسهم فى حل جزء كبير من المشكلات التى عانت منها الشركات لمدة عام ونصف عقب الارتفاعات المتزايدة فى تكلفة تنفيذ المشروعات.

وأكد ضرورة توسعة نطاق التيسيرات الممنوحة لشركة المقاولات لدفع الأعمال، ومواجهة التحديات العصيبة التى شهدتها فى الآونة الأخيرة والتى أسهمت فى تخارج عدد كبير من الشركات، كما لابد من تبنى أجهزة الدولة سياسات تُسهم فى الحد من البيروقراطية لتحفيز الاستثمارات.

وأوضح أن التغيرات المتلاحقة فى أسعار الخامات، تصعب مهمة الشركات فى تحديد تكلفة المناقصات، خاصة أن عقود المقاولات طويلة الأمد، ومن ثم فإن إقرار العقد المتوازن، سيسهم فى حل تلك الأزمة ويدفع الأعمال بالقطاع.

وأضاف أن أهمية تفعيل دور البنوك والمؤسسات المصرفية فى توفير التمويل، والدعم لشركات المقاولات سواء العاملة فى مشروعات الدولة أو القطاع الخاص، خاصة أن الطفرة التى يشهدها قطاع التشييد تضمن للبنوك تحقيق الأرباح المستهدفة، والحفاظ على ودائع العملاء.

ومن جانبه، أشار داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين, إلى أن التعويم أسهم فى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وإحداث خلل فى معدلات تنفيذ البرامج الزمنية فى العديد منها وتهديدها بالتوقف وتعثر العديد من الشركات، بالإضافة إلى إرهاق خزينة الدولة، بسبب تحملها فارق التكلفة فى الخامات فى العديد من المشروعات، مشيرا إلى أن متوسط الارتفاع فى تكلفة تنفيذ المتر السكنى وصل إلى 1800 جنيه لكل متر مقارنة بـ 600 جنيه.

وأوضح أن أسعار الخامات شهدت تغيرات تراوحت بين 38 إلى 300 % عقب تعويم الجنيه، فقد ارتفع طن الحديد من 4000 جنيه إلى 12 ألفا بزيادة200 %، والأسمنت من 550 جنيها إلى 850 جنيها بزيادة 54.54 %، ومتر الرمل من 25 إلى 75 جنيها، بزيادة 200 %، والزلط من 90 إلى 125 جنيها بزيادة 38.80 %، ولتر السولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه بزيادة 55.31 %، ولتر البيتومين من 2600 إلى 6900 جنيه، بزيادة 165.38 %.

ولفت إلى أن العام المقبل، من المتوقع أن يشهد استقراراً، عقب البدء فى صرف التعويضات وإدخال تعديلات على القانون تضمن حقوق الشركات فى صرف فروق الأسعار لجميع المواد الخام المتغيرة.

