عام على التعويم.. قفزات في أسعار مواد البناء و132% زيادة في الحديد

محمود زكي شهد قطاع مواد البناء منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وذلك خلال الفترة من نوفمبر من العام الماضي 2016 إلى نوفمبر هذا العام. يقول عدد من تجار ووكلاء مواد…

محمود زكي



شهد قطاع مواد البناء منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وذلك خلال الفترة من نوفمبر من العام الماضي 2016 إلى نوفمبر هذا العام.

يقول عدد من تجار ووكلاء مواد البناء أنه منذ قرار البنك المركزي مضاف إليها القرارت الاقتصادية الأخيرة ارتفع سعر طن الحديد بنسبة تصل إلى 132% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بنسبة تصل إلى 102% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزي الأخير تحرير سعر الصرف انعكس على المستهلك، حيث بلغ التراجع في حجم المبيعات للحديد بنسبة تصل إلى أكثر من 40% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، ولفتوا إلى أن الحكومة ساهمت في زيادة الأسعار مع الصناع، وذلك من خلال تطبيق رسوم الإغراق على الحديد المستورد.

يقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الحديد منذ بداية تحرير سعر الصرف حتى الآن بلغ حوالي 132%، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض المبيعات بصورة كبيرة لدى المستهلكين.



وأشار إلى أن شعبة مواد البناء طالبت رئاسة الوزراء برفع رسوم الإغراق عن الحديد المستورد وذلك لفتح تنافسية حقيقة تؤدى إلى انخفاض الأسعار من جانب الشركات المصنعة للحديد في مصر.



وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا بمد فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع %17 من القيمة CIF” “على الواردات الصينية، ومن 10 إلى %19 من القيمة CIF” “على الواردات التركية، ومن 15 إلى %27 من القيمة cif” ” على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.

ولفت رئيس الشعبة إلى أنه طلب تحديد أقصى هامش ربح وذلك بنسبة تصل إلى 20% إلا أن ذلك لم يتحقق بالإضافة إلى أنه يجب فرض رقابة كبيرة من جانب الحكومة على أسعار الشركات المصنعة، بالإضافة إلى الوكلاء والتجار للحفاظ على الأسعار.

وأكد أن الزيادت في أسعار الحديد جاءت أيضًا نتيجة قرار رفع الدعم عن المحروقات بالإضافة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القرارت الاقتصادية.

ويقول محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن الارتفاعات الأخيرة التي قامت بها شركات الحديد أدت منذ بداية التعويم حتى الآن إلى إنخفاض المبيعات بصورة كبيرة تصل إلى حوالي 50% من حجمها.

وأضاف أن أسعار الحديد خلال الفترة الحالية تشهد استقرارًا كبيرة إذ سجل طن حديد عز 12300 جنيه، وسجل طن حديد بشاي 12160 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب “العتال” 12250 جنيهًا.

فيما سجل طن حديد المصريين سعر 12150 جنيهًا، وطن حديد المركبي سعر 12100 جنيه، والجارحي سعر 12250 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 12000 جنيه للطن.

يقول محمود مخيمر، رئيس شعبة الإسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه منذ قرار تحرير سعر الصرف من جانب البنك المركزي إرتفعت القوائم السعرية للإسمنت بنسبة تتجاوز 102% مقارنة بنفسة الفترة من العام الماضي مشيرًا إلى أن سعر طن الإسمنت سجل العام الماضي 330 جنيها للطن في حين يبلغ متوسط سعر الطن حاليًا 850 جنيها.



وأضاف مخيمر أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أسعار الطن حيث سجلت مجموعة السويس للأسمنت ارتفاعا فى الأسعار بقيمة 60 جنيها ليسجل الطن 860 جنيهًا بدلا من 800، بينما ارتفع أسمنت الممتاز بقيمة 50 جنيها ليسجل 860 جنيها بدلا من 810 جنيهات.

بينما سجلت كل من شركتى قنا وأسوان، ارتفاعا ملحوظًا فى قيمة الطن بمعدل 100 جنيه، ليسجل 800 جنيه للطن بنفس السعر رفعت شركة “أسيك المنيا” أسعار الطن ليسجل 800 جنيه بدلًا من 750 مقارنة بشهر أغسطس الماضى.

وسجل أسمنت حورس 795 جنيها للطن بزيادة 95 جنيها مقارنة بشهر يونيو الماضى، بينما سجل أسمنت النصر 795 جنيها، أيضًا وارتفع أسمنت أسيك 50 جنيها للطن ليسجل 810 جنيهات مقارنة بالشهر الماضى.



وأشار أنه لا توجد رقابة على شركات الأسمنت فى تحديد الأسعار، خاصة وأن السعر العادل لطن الأسمنت لا يتجاوز 500 جنيه، مما يعنى زيادة فى سعره تصل إلى 350 جنيها، مطالبًا بتحديد هامش ربح للشركات من جانب الدولة مع وجود رقابة حقيقة على المصانع.

بنيما محمد أبو العلا المدير التنفيذي لشركة الجبيلي لتجارة مواد البناء، أن أسعار الطوب والرمل خلال عام شهدت الماضية، قد شهدت ارتفاعا كبير وسجل الألف طوبة مقاس 25.12و 6.5 قيمة 1020 جنيه بزيادة 300 جنيه عن شهر نوفمر الماضي

وأضاف أن هناك أيضًا زيادة فى قيمة الرمل لكل متر مكعب بمعدل 10 جنيهات وتتراوح حاليًا بين 45 إلى 47 جنيها.بدلا من 37 جنيه.