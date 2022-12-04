«عام التحديات الكبرى».. وزير المالية يفتتح مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن

افتتح وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts”، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» على مدار يومين، بمشاركة 44 متحدثًا في الجلسات والكلمات الافتتاحية.

وقال الدكتور محمد معيط، إن انعقاد المؤتمر للعام الثامن على التوالي يمثل مؤشر ايجابي للخروج خلال تداولاته وجلساته، بالعديد من الآراء والاقتراحات التي تشجع أهمية التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريبًا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذي شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

وخلال المؤتمر سيستعرض الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات من القطاع الخاص خططهم في العام المقبل، وكيفية استغلال الفرص المتاحة بالشراكة مع الحكومة، تزامنًا مع وجود تحديات عالمية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.