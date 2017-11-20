عامٌ على التعويم.. قانون التعويضات أنقذ المقاولين من نفقٍ مظلم

محمود زكي شهد قطاع المقاولات خلال عام 2016 أزمات كثيرة نتيجة القرارات الاقتصادية في تلك الفترة، والتي تمثلت في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، تلاها تحرير جزئي لأسعار المحروقات، مرورًا بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف والتي جاءت لتكون نقطة التحول لشركات المقاولات. حي

محمود زكي





شهد قطاع المقاولات خلال عام 2016 أزمات كثيرة نتيجة القرارات الاقتصادية في تلك الفترة، والتي تمثلت في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، تلاها تحرير جزئي لأسعار المحروقات، مرورًا بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف والتي جاءت لتكون نقطة التحول لشركات المقاولات.

حيث يقول عدد من خبراء التشييد والبناء إن شركات المقاولات تخوفت كثيرًا من تلك القرارات، والتي كانت قد تؤدي إلى تخارج عدد كبير من تلك الشركات، إلا أن صدور قانون التعويضات والذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا جاء ليطمئن تلك الشركات للحصول على مستحقاتهم الناتجة عن زيادة أسعار المشروعات.

ويقول أيمن صبحي، رئيس شركة التوفيق للمقاولات، إنه منذ ومع القرارات الاقتصادية التي تمت في عام 2016 مضافًا إليها قرار المركزي في تعويم الجنيه، أدى إلى وجود أزمة سيولة حقيقية من جانب الشركات، ولا سيما المتوسطة منها، حيث نتج عن تلك القرارات زيادة في أسعار مواد البناء، وكذلك زيادة تكلفة التشغيل، سواء كانت العمالة بالإضافة إلى تشغيل الماكينات.

وأضاف أن هناك شركات مقاولات توقفت عن تنفيذ المشروعات لفترة؛ وذلك لمعرفة مصير تلك المشروعات، والتي ارتفعت بنسبة تصل إلى 75% في بعض منها، خصوصًا مشروعات الطرق.

وأشار إلى أنه لولا إقرار قانون التعويضات كان سيسبب ضررًا كبيرًا لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها لا تتحمل تنفيذ المشروعات دون صرف تلك المستحقات لاستكمالها، مما يترتب عليه توقف العديد من الشركات عن تنفيذ باقي مراحل المشروعات التي تعاقدت عليها؛ نظرًا لعدم وجود سيولة مالية لها تقوم من خلالها الإنفاق والانتظار على صرف التعويضات.

كان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وذلك بداية نوفمبر الماضي 2016، والذي أتاح فيه “المركزي” للبنوك العاملة بالسوق المصرية بتحديد أسعار تلك العملات بصورة مطلقة.

ويقول المهندس شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة شمس الدين للمقاولات العامة، إن إقرار قانون التعويضات جاء ليكون القشة التي يتعلق بها قطاع التشييد والبناء، بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون في الفترة الماضية، وهو ما جعل شركات المقاولات تطمئن بأن حقوقهم لن تضيع.

وأضاف يوسف أنه لولا إقرار ذلك القانون لكان قطاع التشييد والبناء سيدخل في نفق مظلم، وهو ما قد يؤدي إلى تخارج العديد من الشركات نتيجة عدم القدرة على تحمل الخسائر الناتجة عن تلك القرارات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة في عام 2016.

وذكر أن إقرار مجلس الوزراء بمد فترة زمينة جديدة لاستكمال المشروعات اعترافًا منها بأزمة القطاع، مؤكدًا أنه يجب على الجهات الحكومية سرعة صرف التعويضات للمقاولين، خصوصًا أنه لا يوجد ما يمنع تلك الجهات من صرف التعويضات.

بينما يرى المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه منذ إعلان الحكومة القرارات الاقتصادية وما يليها من شهور والتي أدت إلى وجود طفرة غير مسبوقة في جميع أسعار مواد البناء بنسبة لا تقل عن الضعف لمعظم هذه المواد.

وأضاف أن ذلك انعكس على زيادة قيمة المشروعات قرابة الضعف هي الأخرى، أي بنسبة قاربت 50% على الأقل.

وأوضح الدمراوي أن المتضرر من زيادة مواد البناء هو شركات المقاولات المتعاقدة على أسعار ثابتة قبل تحرير الصرف، وأن قانون التعويضات سيسهم في تقليل خسائرها حال تطبيقه دون عرقلة من البيروقراطية التي تواجهها هذه الشركات.

وأكد أنه يجب سرعة تطبيق قانون التعويضات دون تعقيدات لإنقاذ آلاف شركات المقاولات من الإفلاس وإنقاذ ملايين العمالة من التسريح.