أنهى عامل حياة تاجر خردة داخل شقة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، حتى يتمكن من سرقته، بعدما اعتدى عليه بقطعة رخام ليلفظ أنفاسه الأخيرة، وبرر المتهم جريمة أثناء تحقيقات الأجهزة الأمنية -بعد القبض عليه- بأنه أراد شراء هاتف محمول.

كان قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة تاجر خردة -مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة- داخل منزل آخر، وبها جرح رضي بالرأس وكسر بالجمجمة، وبحوزته هاتفه المحمول، مبلغ مالي، مفتاح سيارته، متوقفة أمام المنزل.

وبسؤال نجله -مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة- قال إن والده يتردد على المنزل محل البلاغ بصفة غير منتظمة، ويجري بعض أعمال التشطيبات به، ومنذ 29/3/2022 لم يتجاوب والده هاتفيًا فحضر للإطمئنان عليه، واكتشف وفاته على النحو المشار إليه.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إن المجني عليه أحضره لتنفيذ أعمال تشطيبات بالمنزل محل البلاغ وأثناء قيامهما بذلك، اختمر في ذهنه قتله بقصد سرقته.

وأوضح أنه أثناء ذلك غافله وتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة رخام عُثر عليها بمكان الواقعة، فحدثت إصابته التي أودت بحياته، وإستولى على مبلغ مالي ولاذ بالهرب.

وأضاف أنه اشترى هاتف محمول وبعض الملابس ومشغولات فضية بالمبلغ، والتى تم بإرشاده ضبطها، وإنفاقه الباقي على متطلباته الشخصية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.