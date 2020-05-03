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عامل يقتل جاره طعنًا بالسكين لسرقة 12 علبة سجائر في بني سويف

ذهب لمنزل الضحية وأثناء إعداد مشروب ضيافه له، وثق يديه بالحبال واعتدي عليه بالسكين.
أماني عوض 6:17 م, الأحد, 3 مايو 20 6:17 م, الأحد, 3 مايو 20

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قتل عامل بمحافظة بني سويف، أحد جيرانه الذي يعمل بقالًا بعد طعنه بسكين المطبخ، داخل مسكنه من أجل سرقته، واستولى على 12 علبة سجائر ومبلغ مالي، ونجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهم.

جثة بقال

بداية التفاصيل، بتلقى قسم شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف، من أهالي قرية شنرا بدائرة المركز، بلاغًا بالعثور على جُثة بقال -مقيم بذات القرية- بداخل غرفة مُلحقة بمحل بقالة خاص به، مسجاة على ظهرها موثوق اليدين، وبها جروح قطعية بالوجه والرأس وجرح غائر بالرقبة وسلامة جميع منافذ الغرفة.

فريق بحث جنائي

ووجهت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف، بتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو عامل – مقيم بذات القرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن إلقاء القبض عليه.

المتهم يشرح جريمته

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة، وقال إنه لكونه جارًا للمجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية، فعقد العزم على قتله وسرقته.

وأضاف المتهم أنه في سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى، أعد قطعة من الحديد وحبل، وبتاريخ الواقعة توجه لمنزل المجنى عليه.

قتل بدافع السرقة

وأوضح أن الأخير استضافه وأثناء إعداد مشروب له، باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بالقطعة الحديدية، فقاومه المجنى عليه.

واستكمل أنه حاول الإمساك به، فاستل سكينًا من الغرفة، وتعدى عليه بالضرب بها، محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

سرقة 12 علبة سجائر

وعقب ذلك أوثقه بالحبل، واستولى على مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 12 علبة سجائر.

المتهم

وبإرشاد المتهم ضبط السكين المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والهاتفين المستولى عليهما، وقرر المتهم بإنفاقه المبلغ المالي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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