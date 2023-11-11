عامل يخطط لسرقة أموال محطة وقود يعمل بها في القليوبية.. وضبط الجناة

ارتكب عامل داخل محطة وقود جريمة سرقة أموال كانت بحوزته لإيداعها في حصيلة الإيراد بالبنك، فخطط مع آخرين بخطف الحقيبة منه ثم توزيع المبلغ بينهم في محافظة القليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من مدير محطة وقود عن تضرره من عامل بذات المحطة، لتكليفه بإيداع مبلغ مالي من حصيلة إيراد المحطة المشار إليها بأحد البنوك، وعدم إلتزامه بذلك بزعم مغافلته من مجهولين يستقلان إحدى السيارات أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي أثناء سيره على مقربة من المحطة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه، و3 آخرين لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق استقلال سيارة مستأجرة، وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله، وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو في حقه من إدعائه بتعرضه لواقعة سرقة.

وأضافوا أنهم اقتسموا المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.

وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولي عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وأضافوا أنهم أنفقوا باقي المبلغ المالى.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.