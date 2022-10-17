عامل نظافة ينهي حياة موظفة داخل شركتها في القاهرة

أنهى عامل نظافة حياة موظفة في إحدى الشركات بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة ، بعدما اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة متأثرة بجراحها، ليتمكن من سرقة الشركة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على موظفة بإحدى الشركات -مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل- متوفاة داخل الشركة محل عملها، والكائنة بدائرة القسم، وبها إصابات.

وباجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، له معلومات جنائية- وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى سابقة عمله كعامل نظافة بالعقار محل البلاغ، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة ما بداخل الشركة من مبالغ مالية.

ولفت إلى أنه توجه للشركة بدعوى إجراء أعمال النظافة لكن المجني عليها رفضت دخوله للشركة أثناء تواجدها بمفردها، فعقد النية على سرقة الشركة كرهًا عنها.

وأضاف أنه في سبيل ذلك اعتدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.