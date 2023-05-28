«عامل نظافة» يقتل زميله في القاهرة.. والسبب: «شجار على أولوية جمع القمامة»

أنهى عامل نظافة، حياة زميل له بعدما أقدم ارتكاب جريمة قتله بطعنه بسلاح أبيض بحوزته، عقب وقوع مشاجرة بينهما على أولوية جمع القمامة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة عامل نظافة بها عدة جروح طعنية بالجسم، أسفل أحد الكباري بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته قالت إنه حدثت مشادة كلامية بين نجلها المتوفي، وأحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب، وإحداث إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها عامل نظافة آخر -مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين

، وباستهدافه أمكن القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأقر بحدوث مشادة كلامية مع المجني عليه بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها على القتيل بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين” كان بحوزته، محدثًا إصابته المشار إليه والتي أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

وبارشاده بمسكنه ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.