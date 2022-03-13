عامل نظافة قتل زميله في الجيزة: صعقتني الكهرباء وتخلى عني

“صعقتني الكهرباء وأنا أجمع القمامة وتخلى عني”، بتلك الكلمات برر عامل نظافة ارتكابه جريمة قتل زميله في محافظة الجيزة، بعدما ارتكبها انتقامًا منه وأنهى حياته، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة مجهول – داخل إحدى المجاري المائية بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالجيزة، إلى تحديد شخصية المجني عليه.

وتبين أنه عامل “له معلومات جنائية” -مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام- وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وقال أحدهم إن المجني عليه يعمل بمجال جمع القمامة رفقة نجله، والذي توفى إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء جمعهما للقمامة، لكنه تخلى عنه ولم يقم بنقله للمستشفى، فعقد العزم على التخلص منه أخذًا بالثأر، وتقابل معه واصطحبه لمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس واعتدوا عليه، مما أدى إلى وفاته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.