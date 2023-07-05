«عامل خردة» يشعل النيران في سوق شعبي بالقاهرة.. والمتهم: «كنت استخلص نحاس من أسلاك بالقمامة»

أشعل عامل خردة النيران في محال تجارية بأحد الأسواق الشعبية في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة ، عن طريق الخطأ أثناء جمعه القمامة وإشعال أسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، وضبطت الشرطة المتهم في الواقعة.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق في أحد الأسواق، من محلات تجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضراوات، مما أدى إلى احتراقهم دون إصابات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد.

وأضاف المتهم أنه أثناء جمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران، فانصرف خشية اعتداء الأهالي عليه، مما أدى لنشوب الحريق على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.