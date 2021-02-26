عامل اشترك مع 8 لصوص للسطو على شركته.. تفاصيل سقوط عصابات سرقة بالإسكندرية (صور)

ارتكبوا 16 حادثًا بإجمالي 14 متهمًا.

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفراد 3 عصابات سرقة في مناطق المنتزه وسيدي جابر بإجمالي 14 لصًا، بعد ارتكابهم جرائم عديدة في المناطق السابقة تجاوزت 16 واقعة من سرقة الشركات والمساكن والمتاجر والسيارات، أبرزها اشتراك عامل مع 8 لصوص في السطو على شركته لسرقة خزينتها.

سرقة خزينة شركة في سيدي جابر

فى تفاصيل القضية الأولى، تلقى قسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من مدير شركة للاستيراد والتصدير، عن اكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالي.

السطو على شركة

وتشكل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة.

واتضح أنهم 9 أشخاص، أحدهم كان عامل سابق بالشركة ونجل سائق بها -مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية- ويوجد لأربعة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وعثر بحوزة أحدهم على طبنجة صوت وعدد من الطلقات.

خطة السطو

واعترف أحد المتهمين أنه استغل سابقة عمله بالشركة محل البلاغ، لاستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة.

وأضاف أنه يوم ارتكاب الواقعة كان إجازة للعاملين بالشركة، وتوجه المتهمين لمكان الواقعة وتسلل اثنين منهم لمقر الشركة، مستخدمين المفاتيح المصطنع، ومراقبة باقي المتهمين محيط المكان، وتمكنا من الاستيلاء على الخزينة وفروا هاربين.

وبارشادهم ضبطت الخزينة (مقطعة)، وكذا الأداة المستخدمة عبارة عن صاروخ كهربائي، ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

وأضاف المتهمين أنهم اشتروا بعض المتعلقات الشخصية لهم من هواتف محمولة، دراجة نارية، شاشة عرض، بوتاجاز، مشغولات ذهبية.

واعترفوا بإنفاق باقي المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لغز سرقة السيارات والمتاجر بالمنتزه

والقضية الثانية، أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، بمديرية أمن الإسكندرية، أن 3 عاطلين -مقيمين بدائرة القسم- لهم معلومات جنائية، يمارسون جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

سرقة السيارات والمتاجر

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزتهم مقص حديدي مستخدم في ارتكاب جرائمهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكاب 9 جرائم سرقات متنوعة، وبارشادهم ضبطت المسروقات لدى مخفيها عاطلين -سيئي النية- يوجد لهما معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف لص المساكن بالمنتزه

وفي القضية الثالثة، أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، أن شخص يوجد له معلومات جنائية، يمارس نشاطًا إجراميًا في ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

ولفتت التحريات إلى أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

سرقة المساكن

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكاب 6 جرائم سرقات مساكن.

وبإرشاده ضبطت المسروقات لدى مخفيها عاطل -سيئ النية- مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.