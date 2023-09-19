«عاملة نظافة وراء الجريمة لسرقته».. كواليس قتل موظف سابق في إحدى السفارات الغربية

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن كواليس واقعة قتل موظف سابق في إحدى السفارات العربية في أقل من 24 ساعة، والعثور على جثمانه داخل شقته في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، واتضح ارتكاب عاملة نظافة الواقعة بغرض سرقته.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بتاريخ 18 الجاري، من محامي -مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة- عن غياب موكله موظف سابق في إحدى السفارات العربية يحمل جنسية إحدى الدول.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه، وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة عاملة نظافة وسائق -مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما قالت الأولى إنها تعمل لدى المجني عليه وتربطهما علاقة.

وأضافت أنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني، بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه وأثناء تواجدها رفقته اعتدت عليه بآلة حادة “سكين” بعدة طعنات حتى فارق الحياة.

وأشارت إلى أنها استولت على 14 هاتف محمول ماركات مختلفة، 7 ساعات ماركات مختلفة، كاميرا، خزينة حديدية، مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهة الثاني أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وتغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص أمكن ضبطه، واستعيدت كافة المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.