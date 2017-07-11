عامر يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية

محمد سالم:شارك طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أول أمس الأحد، في اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمُنعقد بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويُذكر أن مجلس محافظي المصارف المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية قد أُنشئ في عام 1976 بغرض

محمد سالم:

شارك طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أول أمس الأحد، في اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمُنعقد بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُذكر أن مجلس محافظي المصارف المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية قد أُنشئ في عام 1976 بغرض تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المصرفية والنقدية من خلال عقد اجتماعات سنوية، والتي تُعقد عادة قبل انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويكون للمجلس مكتب دائم يجتمع بصفة سنوية للتحضير للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

ويتشكل المكتب الدائم من رئيس الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين، ونائب الرئيس، ومحافظ دولة مقر صندوق النقد العربي، ومحافظ دولة مقر الجامعة العربية، والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ،ومدير عام صندوق النقد العربي (باعتبار الصندوق أمانة للمجلس )، وبناء عليه، يحضر السيد الأستاذ المحافظ بصفته محافظ مصر، وهي دولة مقر الجامعة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع المكتب الدائم سيناقش بنود جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي من المقرر أن تُعقد في يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017 بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز تلك البنود المُدرجة على جدول الأعمال: تقرير أمانة المجلس، ومتابعة إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، ومناقشة أعمال والتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي، وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتوصيات الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، ومناقشة تقرير حول إعداد وتصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، فضلًا عن مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017، والذي تقوم إحدى الدول العربية بإلقائه نيابة عن مجموعة الدول العربية أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والمقرر انعقادها خلال شهر أكتوبر 2017، حيث يستعرض الخطاب العربي الموحد أهم القضايا المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمي والمنطقة العربية.