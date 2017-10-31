عامر: مصر حققت 5% نموًا في الناتج القومي هذا العام

المركزي: 10 مليارات دولار صافي الأصول الأجنبية حاليًّاسمر السيدقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مصر حققت 5% نمواً فى الناتج القومى هذا العام، وهذه النسبة فاقت التوقعات، مشيراً إلى أن الاقتصاد به طاقة كبيرة، ورغم السياسات النقدية التى حصلت عقب قرار تعويم الجنيه، فقد حدث نمو كبير كما ز

المركزي: 10 مليارات دولار صافي الأصول الأجنبية حاليًّا



سمر السيد

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مصر حققت 5% نمواً فى الناتج القومى هذا العام، وهذه النسبة فاقت التوقعات، مشيراً إلى أن الاقتصاد به طاقة كبيرة، ورغم السياسات النقدية التى حصلت عقب قرار تعويم الجنيه، فقد حدث نمو كبير كما زادت أرباح الشركات العاملة فى مصر بنسبة 40% العام الماضى.

وقال فى كلمته بفعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم، إن صافي الأصول الأجنبية لد البنوك يصل حالياً إلى 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاقتصاد به قوى دافعة، وبالتالى لن نحرمه من السياسات الاقتصلدية السليمة، مؤكداً أن مؤسسات التمويل العالمية أخبرته خلال زيارته لوشنطن مؤخراً أن مصر على أولويات ومقصد مهم للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أنه ما زال ينتظر من القطاع الخاص القيام بدور أكبر فى الفترة المقبلة.

وقال إن البنك المركزى سيضع أيضاً فى أولوياته تصحيح السياسات التى أدت لعشوائية فى الشارع، ولا يمكن لاى مؤسسة العمل فى ظل السوق العشوائية التى حدثت قبل قرار التعويم، ولكن استطاعت مصر تحقيق استقرار فى سعر الصرف فى الشهور العشرة الماضية.