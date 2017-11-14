عامر: لماذا لا يثق القطاع الخاص في الاقتصاد مثل الأجانب؟

خالد بدر الدين: دعا محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الثلاثاء، القطاع الخاص إلى إبداء الثقة في اقتصاد البلاد بعد الإصلاحات الأخيرة، وتساءل خلال مؤتمر في بورسعيد ”لماذا لا يثق القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إذا كان الاستثمار الأجنبي يثق فينا؟“ وقال عامر ”أرجو أن يثق الق

خالد بدر الدين:

دعا محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الثلاثاء، القطاع الخاص إلى إبداء الثقة في اقتصاد البلاد بعد الإصلاحات الأخيرة، وتساءل خلال مؤتمر في بورسعيد ”لماذا لا يثق القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إذا كان الاستثمار الأجنبي يثق فينا؟“

وقال عامر ”أرجو أن يثق القطاع الخاص في قدرة مصر.. قمنا بتصحيح السياسات بعد قرار البنك المركزي فى نوفمبر الماضى تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما أطلق موجة غلاء أسعار بدأت تنحسر للتو فقط لكنها أثرت سلبا على الطلب”.

وذكرت وكالة رويترز أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يتضمن تقليص الدعم وفرض ضريبية القيمة المضافة وسن قوانين لتسهيل الاستثمار.

فتحت الإصلاحات شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية في ظل رفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ قرار تعويم العملة المحلية في خطوة كانت تهدف لاحتواء التضخم وجعلت الأسهم المصرية أرخص لحملة العملة الصعبة.

لكن مسح مديري المشتريات الذي يجريه بنك الإمارات دبي الوطني أظهر تراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والعشرين على التوالي في أكتوبر الماضي.