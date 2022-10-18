عامر حسين: الأهلي والزمالك لم يعترضا على إقامة جولات الدوري خلال كأس العالم

كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية، عن حقيقة اعتراض الأهلي والزمالك بشأن خوض بعض المواجهات بالتزامن مع كأس العالم، بعد أن أعلنت الرابطة أن الجميع يخوض أكثر من مواجهة خلال المونديال؛ من أجل إنهاء الدوري في شهر يونيو 2023.

وتترقب جماهير الكرة المصرية ضربة البداية لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، والذى ينطلق اليوم الثلاثاء باقامة ثلاثة مباريات مثيرة في النسخة الـ64 من الدوري، حيث يلتقي أسوان مع الاتحاد السكندري، البنك الأهلي يلعب مع فاركو ويختتم اليوم بمواجهة المصري البورسعيدي رفقة سيراميكا كليوبترا.

ونفى عامر حسين خلال تصريحاته لـ”المال” وجود أي اعتراضات من جانب الأهلي والزمالك بشأن خوض بعض المواجهات بالتزامن مع كأس العالم.

وقال رئيس لجنة المسابقات خلال حديثه: رابطة الأندية لم يصلها أي اعتراض رسمي من جانب أي نادِ في الدوري المصري، بشأن خوض بعض الجولات المحلية خلال فترة كأس العالم، نحن هنا نعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية، والأندية جميعها تتفهم ذلك، الهدف كله أن نخوض مباريات الدوري بلا أي ضغوط على أي نادِ، ونسعى في الوقت نفسه لإنهاء المسابقة المحلية في يونيو 2023 مثل باقي دول العالم.

وأضاف: كافة أندية الدوري المصري تعلم أن خوض مباريات الدوري وقت كأس العالم فى مصلحتها، ولم يكن هناك اعتراضات، ولهذا أعلنا عن جدول مسابقة الدوري كما هو الآن وضعه، ونتمنى التوفيق للجميع.

وتطرق عامر حسين للحديث عن توقفات الموسم المقبل، حيث أكد أن هناك توقفات الموسم القادم من مسابقة الدوري، ولكن ليس بالطبع مثل الموسم الماضي، لأن الاختلاف أن الموسم الماضي كان المنتخب الوطني الأول مرتبط بعدد من المباريات كبير وهى كأس العرب وأمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وواصل: بينما الموسم الحالي لدينا توقفات بالفعل ولكن الرسمية وقمنا بعمل تصوراتنا على أساسها، لذلك لن يكون هناك تغيير فى موعد انتهاء مسابقة الدوري.

وأتم حديثه: الموسم الجديد ينطلق 18 أكتوبر، سيتوقف كل شهر بالطبع، ولكن هناك عدد من المباريات كبير سنخوضه فى يناير خاصة أنه بلا أى توقفات.