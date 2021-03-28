قالت مجموعة عامر جروب القابضة إن التكلفة الاستثمارية لمشروعى بورتو سعيد والمنيا تصل إلى 7.7 مليار جنيه تقريبا، وفقا لإفصاح مرسل ردا على استسفارات البورصة المصرية.

وأظهر الإفصاح المنشور على شاشة التداول الأحد، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو سعيد بمدينة (بورسعيد) تبلغ 5 مليارات جنيه، بينما تبلغ تكلفة مشروع بورتو المنيا الجديدة 2.7 مليار جنيه.

واشترت المجموعة فى (27 ديسمبر الماضى) قطعة أرض بمساحة 56 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى بصعيد مصر “بورتو المنيا”، بقيمة إجمالية قدرها 388 مليون جنيه تقريبًا.

وأشارت عامر جروب، فى إفصاح، للبورصة،آنذاك ، إلى انتهاء الرسوم الهندسية الخاصة بهذا المشروع الذى سيُمثل طفرة عقارية غير مسبوقة فى إقليم صعيد مصر، على حد تعبيرها.

ودخلت عامر جروب فى مفاوضات، منذ العام الماضى، للحصول على قطعتى أرض لإنشاء مشروعين، أحدهما فى مدينة سوهاج الجديدة، والآخر فى مدينة المنيا الجديدة.

وصرفت المجموعة النظر، فى وقت لاحق (22 سبتمبر الماضى)، عن الاستمرار فى خطة مشروع مدينة سوهاج الجديدة، وأكدت الاكتفاء بمشروع المنيا.

عامر جروب تحصل على موافقة العاصمة لبدء مشروع جديد

وحصلت عامر جروب، فى 17 ديسمبر الماضى، على موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية لبدء مشروع إنشاء مبنى إدارى لصالح شركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.

وقالت المجموعة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن شركة الجيزة للتنمية العقارية حصلت على عدم ممانعة من العاصمة الإدارية لابرام عقد إنشاء مبنى إدارى بالحى المالى.

وأفصحت المجموعة، فى أكتوبر الماضى، عن توقيع شركتها التابعة عامر للتنمية السياحية عقد تطوير قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة فدان وألف متر مخصصة لشركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.

ونوهت عامر جروب آنذاك بأن تنفيذ عقد التطوير من عدمه مرهون بموافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وقالت المجموعة إذا لم توافق شركة العاصمة فسيعتبر العقد منتهيًا وغير منتج لأى آثار أو التزامات، وفقًا لإفصاح سابق بتاريخ 21 اكتوبر الماضى.

دلمار-عامر وقعت قرضًا بقيمة 450 مليون جنيه لمشروع بورتو هليوبوليس

وأفصحت المجموعة،أكتوبر الماضى، عن قيام شركتها التابعة (دلمار للتنمية السياحية) بتوقيع عقد قرض مع البنك الأهلى المتحد بقيمة 450 مليون جنيه.

وقالت المجموعة، فى إفصاح، للبورصة (15 أكتوبر الماضى)، إن هذا القرض يستهدف تمويل مشروع بورتو هليوبوليس، وهو أول كومباوند سكنى متكامل فى منطقة مصر الجديدة.

وتبلغ مساحة المشروع 27 ألف متر مربع، ويقع بموقع متميز يطل مباشرة على شارع الثورة بمصر الجديدة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها 25.5 مليون جنيه خلال عام 2020 ، مقارنة بنحو 56.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.38 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بإيرادات قدرها 1.49 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وأفصحت المجموعة فى نهاية ديسمبر الماضى عن توقيع أربع شركات تابعة لها عقود حوالة مع شركة المجموعة المالية للتوريق لإصدار سندات بقيمة 607 ملايين جنيه.