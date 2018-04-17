عامر جروب توقع عقد مشروع سياحي في بورسعيد

رجب عزالدينأعلنت مجموعة عامر جروب عن توقيع عقد مع محافظة بورسعيد لإقامة مشروع سياحي سكني تجاري ترفيهي بالمدخل الغربي للمحافظة.وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن العقد الذي تم توقيعه مع المحافظة تم من خلال شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركاتها التابعة "تحت التأسيس".ويتكون المشروع م

رجب عزالدين

أعلنت مجموعة عامر جروب عن توقيع عقد مع محافظة بورسعيد لإقامة مشروع سياحي سكني تجاري ترفيهي بالمدخل الغربي للمحافظة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن العقد الذي تم توقيعه مع المحافظة تم من خلال شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركاتها التابعة “تحت التأسيس”.

ويتكون المشروع مبدئيا من فندق كبير ووحدات إسكان فندقية وخدمات تجارية وترفيهية متنوعة، كما تبلغ الاستثمارات المتوقعة للمشروع حوالي 3 مليارات جنيه.

وتتوقع الشركة أن يوفر المشروع طاقة استيعابية فندقية حوالى 4000 غرفة جديدة تستوعب 6000 فرصة عمل مستدامة.

وقال منصور عامر رئيس المجموعة إن هذا المشروع سيكون علامة معمارية وحضارية لمنطقة بورسعيد ودمياط وما حولها ،كما أنه سيشكل نقلة نوعية كبيرة فى مجال الخدمات والترفيه بالمنطقة.