عامر جروب توقع عقد شراء 56 فدانًا بمدينة المنيا الجديدة

أفصحت مجموعة عامر جروب القابضة، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقد شراء قطعة أرض بمساحة 56 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى بمدينة المنيا الجديدة.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة الأحد، إن شركة عامر للتنمية السياحية التابعة وقعت العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية وجارى استصدار القرار الوزارى للبدء فى المشروع.

وأضافت عامر جروب أن هذا المشروع سيمثل طفرة عقارية غير مسبوقة فى إقليم صعيد مصر مشيرة إلى انتهاء الرسوم الهندسية الخاصة به.

ودخلت عامر جروب فى مفاوضات منذ العام الماضى للحصول على قطعتى أرض لإنشاء مشروعين أحدهما فى مدينة سوهاج الجديدة والآخر فى مدينة المنيا الجديدة.

وصرفت المجموعة النظر فى وقت لاحق (22 سبتمبر الماضى)عن الاستمرار فى خطة مشروع مدينة سوهاج الجديدة والاكتفاء بمشروع المنيا.

عامر جروب تحصل على موافقة العاصمة لبدء مشروع جديد

وحصلت عامر جروب فى 17 ديسمبر الجارى على موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية للبدء فى مشروع إنشاء مبنى إدارى لصالح شركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن شركة الجيزة للتنمية العقارية حصلت على عدم ممانعة من العاصمة الإدارية لابرام عقد إنشاء مبنى إدارى بالحى المالى.

وأفصحت المجموعة فى اكتوبر الماضى عن توقيع شركتها التابعة عامر للتنمية السياحية عقد تطوير قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة فدان وألف متر مخصصة لشركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.

ونوهت عامر جروب آنذاك إلى أن تنفيذ عقد التطوير من عدمه مرهون بموافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وقالت المجموعة إذا لم توافق شركة العاصمة، سيعتبر العقد منته وغير منتج لأى آثار أو التزامات ،وفقا لإفصاح سابق بتاريخ 21 اكتوبر الماضى.

عامر توقع قرضا بقيمة 450 مليون جنيه لمشروع بورتو هليوبوليس

وأفصحت المجموعة فى وقت سابق عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع عقد قرض مع البنك الأهلى المتحد بقيمة 450 مليون جنيه.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة (15 أكتوبر الماضى) إن شركة “دلمار” للتنمية السياحية وقعت عقد التمويل أمس .

ويستهدف القرض تمويل مشروع بورتو هليوبوليس ،وهو أول كومبوند سكنى متكامل فى منطقة مصر الجديدة.

وتبلغ مساحة المشروع 27 ألف متر مربع ، ويقع بموقع متميز يطل مباشرة على شارع الثورة بمصر الجديدة.

عامر جروب تستعد لتحصيل 15 مليون دولار نصيبها من تحكيم دولى

وأظهرت نتائج أعمال حديثة لعامر جروب ارتفاع صافى أرباحها إلى 27.6 مليون جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع نحو 25.4 مليون جنيه خلال النصف المقارنة من2018.

وسجلت المجموعة إيرادات بقيمة 690 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل إيرادات بلغت 691.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وشرعت المجموعة خلال الأشهر الماضية فى إجراءات تحصيل مبلغ تحكيم دولى بقيمة 51.6 مليون دولار صادر لصالحها ومجموعة بورتو جروب إلا أن بعض الصعوبات مازالت تعترض طريقهما.

وقدرت شركة فاكت للاستشارات المالية نصيب عامر جروب فى التحكيم الدولى الصادر فى نزاعها مع شركة إنترادوس السورية بقيمة إجمالية قدرها 15 مليون دولار تقريبا.

وقالت عامر جروب، فى إفصاح، للبورصة 10 سبتمبر الماضى إن شركة “فاكت” قدرت حقوقها بنسبة 29.1%، مقابل 70.9% لصالح مجموعة بورتو جروب.

وقالت فاكت للاستشارات إن مبلغ التعويض المقتسم يصل إلى 51.6 مليون دولار، بعد إضافة فوائد التعويض السنوى منذ إيداع طلب التحكيم فى أكتوبر 2014 إضافة عن مصاريف أخرى.

وحصلت المجموعتان (بورتو-عامر) فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة للتحكيم الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 39.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.