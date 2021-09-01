«عامر جروب» تنتهي من تنفيذ 20% من مشروع «سنترال كابيتال» بالعاصمة الإدارية

انتهت شركة “عامر جروب” من تنفيذ 20% من أعمال الخرسانات بمشروعها “سنترال كابيتال” المشروع الإداري الأحدث بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب الانتهاء من كافة استصدار التراخيص والموافقات.

وقال محمد طنطاوى مدير المبيعات بشركة عامر جروب إن شركته بصدد تنفيذ مشروع “سنترال كابيتال” المشروع الإدارى الأحدث بالعاصمة حيث يتوسط المشروع الحى الحكومى ويتمتع بكافة مميزات الحى الحكومى كما تم الاتفاق مع شركة العاصمة الإدارية على التصميم النهائي للمبنى .

وقال إن المشروع يشمل ٣٠ ألف متر مربع مبانى بجانب مكاتب تتراوح مساحاتها بين ٥٥٠ و٩٠٠ متر بجانب جراج يستوعب ٢٠٠ سيارة وذلك بهدف ضمان مناخ آمن للاستثمار .







جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لدعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمقام بأحد المشروعات السياحية الجديدة في غرب المحافظة، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.

يشارك بالمؤتمر كل من: العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”، والمهندس سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار فيجن، والدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري ورجال الأعمال من محافظات القناة والدلتا.