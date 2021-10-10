«عامر جروب» تعلن خطة لشراء أسهم خزينة بالبورصة في حدود 10%

عامر جروب تفصح عن تفاصيل خطة لشراء 10% من أسهم الخزينة

أعلنت مجموعة عامر جروب القابضة، عن خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة فى البورصة المصرية فى حدود 10% من إجمالى الأسهم.

وقالت عامر جروب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن عمليات شراء هذه الكمية ستجرى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 12 اكتوبر وتنتهى 11 يناير القادم.

وفوضت المجموعة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب (سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى ) باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمليات الشراء .

ولجأت عشرات الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضي بكميات كبيرة في إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية، لهم في مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال في أغلب دول العالم.

عامر جروب تتعهد بعدم السماح للمساهمين الرئيسين بالانخراط فى البيع

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وتعهدت الشركة بعدم السماح للمساهمين الرئيسين والداخليين وأطرافهم المرتبطة من بيع أسهمهم للشركة كأسهم خزينة، كما تعهدت بالإفصاح الدوري عن حجم عمليات الشراء يوميا.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.

وشملت الشركات المشترية لأسهم الخزينة خلال الفترة الماضية ،جى بى أوتو ، حديد عز،الشرقية للدخان، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان، سبيد ميديكال، وآخرون.

شركة تابعة تحصل على العلامة التجارية لمطاعم «استوديو مصر وكوفتشينو»

وأعلنت عامر جروب فى 23 سبتمبر الماضى عن حصول شركتها التابعة” تروبيكانا للمشروعات” على حق العلامة التجارية لسلسة مطاعم ،” استوديو مصر”،”كوفتشينو”،”كارينوز” التابعة لشركة أوليف ترى للمقاولات.

وقالت المجموعة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن حق العلامة التجارية يختص بالمطاعم المذكورة فقط ولا يمتد إلى إدارة أو تشغيل أي موالات تجارية تابعة لشركة أوليف ترى للمقاولات.

وتشتهر مجموعة عامر جروب بسلسة مطاعم تحمل أسماء تجارية عديدة أبرزها “ماما“، “حلقة السمك” وكبابجى استوديو مصر، وتشيليز، وفقا للموقع الإلكتروني للمجموعة.

وتنتشر فروع هذه المطاعم في مناطق عديدة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والعين السخنة وشرم الشيخ والغردقة إضافة إلى الفروع المنتشرة بمشروعاتها السياحية.

وأسندت المجموعة فى 17 أغسطس الماضى إدارة مشروع بورتو هليوبوليس إلى مجموعة ماريوت العالمية المتخصصة فى مجال الإدارة الفندقية.

ويقع المشروع في شارع الثورة (أحد أهم شوارع مدينة مصر الجديدة)، ويضم مخطط المشروع 1300 وحدة فاخرة، ومن المقرر طرح تلك الوحدات للبيع أمام الجمهور قريبًا.

وبدأت المجموعة مشروعين جديدين فى محافظتى بورسعيد والمنيا بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.7 مليار جنيه تقريبًا (5 مليارات للأول و2.7 مليار للثانى)، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى 28 مارس الماضى.

تضاعف أرباح المجموعة خمس مرات إلى 176 مليون جنيه في ستة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية للمجموعة، تضاعف صافى أرباحها أكثر من خمس مرات خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضي 2021.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 19 أغسطس الماضى، ارتفاع صافى الربح إلى 176 مليون جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى ربح قدره 27.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بإيرادات بنحو 690.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2020.

كما زادت تكاليف الشركة إلى 630.8 مليون خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 404.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم لمساهمى الشركة القابضة إلى 0.0192 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.0006 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،تراجع صافى الربح إلى 26.1 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بصافى ربح قدره 41.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج أعمال ربعية سابقة تضاعف أرباح المجموعة أكثر من 18 مرة (1870%) خلال الربع الأول المنتهي مارس 2020 لتسجل 210 ملايين جنيه تقريبًا، مقارنة بنحو 10.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وسجلت إيرادات الشركة قفزة هائلة إلى أكثر من مليار جنيه، خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 303 ملايين جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.